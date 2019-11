Un an de gilets jaunes : "le mouvement grandit dans les salles de réunion" en Gironde

Gironde, France

Les gilets jaunes se préparent à fêter leur premier anniversaire. Ce samedi, une manifestation déclarée, dont un des parcours a été validé par la préfecture, est organisée à Bordeaux. Des actions sont prévues partout en Gironde pour toujours réclamer plus de justice sociale et fiscale. Pour l'un des porte-paroles du collectif "gilets jaunes pacifiques" du Libournais, Jean-Bernard Loubeau, le mouvement continuera tant que les revendications n'auront pas été entendues.

- 1 an après la naissance du mouvement, quel bilan en tirer ?

"Un an et les citoyens sont encore et toujours dehors. Même si on en voit pas autant, beaucoup sont aussi solidaires avec nous. On est là, on arrêtera pas, la machine est lancée, on ne lâchera rien tant qu'on aura pas eu gain de cause, il est hors de question que l'on continue à vivre tel qu'aujourd'hui. On voit que tous ce qu'on fait nos anciens en 36 ou en 68 est en train d'être démantelé. Ce qu'on veut c'est une justice sociale, fiscale et écologique aussi. Il est hors de question que dans l'avenir nos enfants, petits-enfants aient des retraites universelles ou salaires universels, tout en laissant le pouvoir aux patrons du CAC 40."

- Comment a évolué le mouvement en Gironde ?

"Il y a toujours les manifestations qui se font sur Bordeaux, et autour de Bordeaux, dans des communes où on construit des "villages jaunes" pour les gens qui veulent s'informer. Mais aujourd'hui le mouvement grandit surtout dans des salles, dans les réunions, il y a des groupes de travail organisés sur l'article 3 de la Constitution ou le référendum ADP, on essaye aussi de réécrire une constitution. Il y a des groupes de travail sur Coutras, Libourne et un inter-collectif a été crée sur Bordeaux. Le plus gros du travail ne se fait pas sous les yeux des gens. Les thématiques de réflexion restent d'essayer de construire une nouvelle démocratie, le peuple veut reprendre le pouvoir de décision, aujourd'hui c'est le peuple qui veut voter ses lois."

- La manifestation à Bordeaux est déclarée et l'un des parcours accepté sans modification par la préfecture. C'est une bonne nouvelle ?

"C'est positif. C'est la raison pour laquelle on explique que continuer les manifestations sauvages, c'est faire la part belle à Emmanuel Macron et son gouvernement. Ce qu'il cherche c'est démonter le mouvement. Restons dans la légalité, déclarons nos manifestations, c'est un droit constitutionnel. Cette police qui nous tape dessus est obligée de nous protéger quand on est déclarés, et faire attention à tous les citoyens. On est absolument contre toute forme de violence, on veut juste que ça se passe le mieux possible."