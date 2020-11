Gironde : les gourdes aux légumes 4 Ultra lauréates du palmarès So Innovation 2020

Le palmarès 2020 du concours régional "So Innovation" a été publié vendredi matin. Ce concours met en valeur les entreprises de l'agroalimentaire qui innovent dans les domaines de la santé-nutrition, des saveurs, du design et des circuits-courts. Parmi les lauréats 2020 en Gironde : les bières Mira, le miel de l'Essaim de la Reine, les chocolats d'Hasnaâ ou encore les gourdes aux légumes de 4 Ultra.

A chaque sportif sa méthode pour s'alimenter pendant l'effort

Lors d'un marathon ou d'une longue sortie vélo on peut toujours prévoir quelques morceaux de sucre et une poignée de raisins secs mais ça, c'était avant ! Aujourd'hui les sportifs adeptes des efforts longs préfèrent alterner entre sucré et salé.

Pierre Cursan, patron de 4 Ultra, propose depuis février 2019 toute une gamme de gourdes nutritives aux légumes : des purées de potimarron, betterave, pois chiche ou patate douce.

J'ai un client qui s'est filmé sur le marathon des Sables avec une de mes gourdes à la main en disant : ça me rappelle un dimanche chez mamie !

- Pierre Cursan

Mieux que le sucre, la purée de potimarron Copier

Les purées nutritives de Pierre Cursan sont bio, sans gluten et produites avec des légumes du sud-ouest. Elles sont disponibles dans la boutique en ligne de 4 Ultra et dans quelques boutiques girondines spécialisées de vélo et de course à pieds.