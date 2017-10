Gironde : les habitants de Caumont conquis par Le P'tit Caumontoir, une épicerie multi-services

Pour lutter contre la désertification des commerces, deux jeunes femmes ont ouvert à la mi-juin une épicerie multi-services à Caumont, près de Sauveterre-de-Guyenne. Depuis, Le P'tit Caumontoir est devenu aussi un lieu de rendez-vous pour les habitants et ceux des communes voisines.

Gwladys et Maïlys ont ouvert Le P'tit caumontoir à la mi-juin à Caumont, près de Sauveterre-de-Guyenne. Cette épicerie multi-services est le seul commerce de proximité du village. Là-bas, on peut aller chercher son pain, son journal, et boire un coup du lundi au dimanche. Mais le lieu est aussi devenu un point de rendez-vous pour les habitants, et ceux des communes voisines.

Les légumes proviennent de producteurs locaux. © Radio France - Mélanie Juvé

Pour financer leur projet, Gwladys et Maïlys ont fait appel à un financement participatif sur internet. Et la solidarité à payé, car elles demandaient 5 000 € et ont pu récolter 8 000 € ! Des dons provenant de partout en France, mais aussi de Belgique ou de Suisse par exemple.

"C'est pratique d'avoir près de chez soi une épicerie, pour le pain, le lait. Avant nous allions à La Réole ou Sauveterre-de-Guyenne.... ça faisait trois fois plus de kilomètres qu'aujourd'hui," explique Patrick, habitant de Saint-Martin-du-Puy, village voisin. Car la première boulangerie est à 8 kilomètres de Caumont, à Sauveterre-de Guyenne."On amène tous les voisins, les amis et la famille à chaque fois qu'on peut, explique Benjamin, habitant de Caumont. C'est sympa de venir boire un coup, on est bien accueillis. Et puis ça met de l'animation dans le bourg, ce qui est plutôt rare de nos jours." Le dernier commerce de proximité a fermé il y a 20 ans environ à Caumont, village de 156 habitants.

Boire un café et faire ses courses, c'est possible au P'tit Caumontoir. © Radio France - Mélanie Juvé

"Les habitants se revoient"

"On est au croisement de trois villages : Caumont, Saint-Martin-du-Puy et Castelmoron d'Albret, explique Gwladys, co-gérante. Les habitants se rencontrent tous, se revoient et prennent du plaisir à venir ici. C'est exactement l'esprit que l'on voulait créer !"