Gironde : les maîtres-nageurs-sauveteurs appellent à respecter les zones de baignade surveillées

Gironde, France

Les vacances ne doivent pas être synonymes d'oubli total des règles basiques de sécurité, y compris lors d'une journée à la plage. C'est le message des CRS maîtres-nageurs-sauveteurs qui surveillent le littoral girondin en ce mois de juillet. De nombreuses interventions à leur actif en ce jeudi 24 juillet pour secourir des baigneurs trop éloignés des secteurs surveillés.

C'était "une journée très chargée", déplore le capitaine Pascal Gensous, de l'état-major des CRS dans le Sud-Ouest. Et ces interventions tournent parfois au drame : un homme de 60 ans est mort noyé à Carcans, deux autres nageurs ont été secourus à la plage du Grand Crohot, l'un a même dû être hélitreuillé.

Ne pas sortir des zones surveillées

"Ces gens ont été secourus à plus de 800 mètres des zones de baignade surveillée", commente le capitaine Gensous, qui déplore ces comportements inconscients. "Ces baigneurs n'ont pas la capacité d'identifier les baïnes, ces fameux courants qui entraînent les personnes vers le large, avec des vagues de 1,50 à 2 mètres et quelques fois, les gens se trouvent sur des plateaux de sable et sont écrasés par les vagues. Et là, _imaginez une personne dans une machine à laver géante, et vous voyez le résultat à la sortie_".

Le capitaine Gensous rappelle donc les conseils à respecter sur les plages : se baigner dans la zone surveillée par les nageurs-sauveteurs CRS et les nageurs sauveteurs civils. C'est une zone délimitée par deux flammes bleues avec au milieu un mirador, avec deux sauveteurs présents en permanence. "C'est la seule manière de se baigner en sécurité", explique-t-il. Lui qui juge "aberrant" de vouloir se baigner des les zones "plus natures".