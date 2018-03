Bordeaux, France

Comme il y a trois semaines, les moniteurs d'auto-écoles ont manifesté dans les rues de Bordeaux et sur la rocade. Et, comme il y a trois semaines, une délégation a été reçue ce lundi matin à la préfecture de la Gironde. La première réunion avait accouché d'une souris, ce qui avait poussé les organisateurs à lancer cette seconde mobilisation. Cette fois-ci, les moniteurs ont salué quelques avancées, mais qui restent largement insuffisantes, pour eux.

Comme ici il y a trois semaines, les moniteurs ont déposé des cartons symboliant leurs dossiers en attente. © Radio France - Thomas Coignac

Aujourd'hui, il faut attendre un mois après son inscription en auto-école pour pouvoir commencer les cours. La Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) qui gère ces inscriptions, a pris conscience de difficultés d'organisation. "Notre situation vis à vis des effectifs est assez tendue, explique le directeur adjoint Ronan Le Saout. Nous avons obtenu des renforts venus d'autres départements pour les prochains mois." Une partie des dossiers girondins devrait ainsi être affectée à des agents de Toulouse pour les prochaines mois.

On en vient à espérer que nos moniteurs tombent malade, puisqu'on ne peut plus les payer

Sauf que pour les patrons d'auto-écoles, attendre est impossible. "Dans la situation actuelle, on ne passera pas l'été", explique Nicolas Timothée, qui gère une école de conduite pour les poids lourds. Ces retards mettent certains moniteurs au chômage technique, puisqu'ils ne peuvent plus donner de cours aux élèves dont l’inscription n'a pas été finalisée. "On en vient à espérer que nos moniteurs tombent malade, puisqu'on ne peut plus les payer, poursuit-il". Parce que, pendant ce temps là, les patrons d'auto-écoles, eux, continuent évidemment de payer loyer et charges. "Ce n'est pas le jour où un patron d'auto-école sera retrouvé pendu qu'il faudra agir, s'emporte Pierre Lopez, directeur d'une école à Libourne.

Nicolas Timothée était présent lors de la réunion à la préfecture. Copier

Une nouvelle réunion entre toutes les parties est prévue pour le 26 avril. Depuis trois semaines, le nombre de dossiers en attente est passé de 4 200 à 3 100, d'après les services de la préfecture. Cela ne suffit donc pas aux patrons d'auto-écoles, qui n'excluent pas de se mobiliser à nouveau. "De toute façon, on n'a rien à perde", disent-ils.