Gironde : sur le rond-point d'Arès, les opposants au décret du banc d'Arguin installent parasols et chaises pliantes

Un collectif d'associations s'est rassemblé ce samedi pour une opération de tractage auprès des automobilistes contre le décret du banc d'Arguin. Ils investissent des ronds-points de La Teste, Biganos et Arès, qu'ils décorent avec du matériel de plage.

La coordination des usagers du bassin d’Arcachon, opposés au décret du banc d'Arguin investissent des ronds-points de La Teste, Biganos et Arès ce samedi. Sur ce dernier, plus d'une vingtaine de personnes ont installé du matériel de plage : palmes, chaises pliantes, parasols, canne-à-pêche. Leur but : montrer aux automobilistes les interdictions liées au décret portant sur la réserve naturelle du banc d'Arguin, qu'ils jugent liberticide. Ils distribuent des tracts jusqu'à 17 h aux vacanciers en route pour les plages, ce qui provoque des ralentissements.

Tractage avant le rond-point d'Arès. © Radio France - Mélanie Juvé

Le tractage provoque des ralentissements. © Radio France - Mélanie Juvé

Le décret signé le 10 mai par Ségolène Royal vise à limiter l'activité des pêcheurs et plaisanciers sur le site pour préserver la biodiversité. Les opposants dénoncent les nouvelles interdictions, comme installer des parasols, faire du kitesurf ou le mouillage de nuit des plaisanciers. Depuis juin, un bras de fer s'est engagé entre les usagers du Bassin et la Sepanso, association de défense de l’environnement qui gère le site pour l'Etat. Ces derniers font valoir qu'une réserve protégée n'est pas un parc d'attraction et que les plaisanciers devraient déjà être heureux d'être tolérés sur Arguin.