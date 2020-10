Gironde : les profs de yoga saisissent la justice

26 professionnels de Bordeaux et du Bassin d'Arcachon contestent l'arrêté préfectoral d'interdiction de la pratique collective du yoga. Ces professionnels demandent à pouvoir recommencer leurs cours au plus vite à la fois pour le bien-être de leurs élèves et la pérennité des entreprises.

L'audience, devant le tribunal administratif de Bordeaux aura lieu ce mercredi matin à 9h00. La semaine dernière, le référé déposé par les gérants de salles de sport avait été rejeté par ce même tribunal.