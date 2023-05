Gironde : Libourne lance une météo pour lutter contre la prolifération des moustiques

C'est un des fléaux de l'été en Gironde. Les moustiques, et leurs piqûres. Alors pour limiter la gêne, la ville de Libourne lance, sur internet (à l'adresse meteomoustique.libourne.fr ), la première "météo moustique". Avec un jeu de couleurs allant du vert au rouge, en passant par l'orange, elle alertera les habitants de l'arrivée prochaine des moustiques endogènes et des moustiques tigres avec un délai de quelques jours à une semaine.

L'objectif c'est d'inciter les habitants à respecter les bons gestes pour éviter la prolifération des moustiques, puisque sur le site de la météo moustique, les gestes utiles seront répertoriés. Il s'agit, par exemple, de vider régulièrement les endroits où l'eau pourrait stagner et où le moustique pourrait pondre, mais aussi d'éviter de planter des roseaux, là où les moustiques pourraient nicher.

"Agissez dans votre quotidien"

Tout part d'un constat du maire de Libourne , "c'est 80 % des engueulades de la part des habitants l'été" constate Philippe Buisson. Face à cette situation, le maire de Libourne est pourtant démuni, il ne peut rien faire dans les espaces privés : ***"***Je ne peux pas faire grand chose parce que le moustique tigre, qui potentiellement est porteur de maladies comme le chikungunya ou la dengue, se combat en porte à porte. Je dis aux habitants : "Agissez dans votre quotidien, dans votre domicile parce que c'est d'abord votre affaire.""

La météo moustique utilisera trois niveaux d'alerte, passant du vert, à l'orange puis au rouge. - capture d'écran site de la ville de Libourne

C'est de là que vient l'idée de cette météo sous forme d'alerte, pour prévenir les habitants de l'arrivée des moustiques et surtout les inciter à faire attention à l'eau stagnante. De la même manière que sur l'application EcoWatt pour les économies d'énergie ou la météo des forêts pour les incendies, la météo moustique passera du vert, puis au orange puis au rouge. "Si il pleut, les moustiques vont pondre dans les retenues d'eau et la larve va éclore deux jours plus tard. Le moustique sera là dans une semaine. Donc il faut agir dans les trois jours qui viennent" explique Philippe Buisson.

Statistiques et météo

Alors, comment savoir quand les moustiques vont-ils pondre ? Grâce à la centaine de pièges à moustiques installés à Libourne*. "Si il y a eu capture, c'est qu'il y a eu ponte"* explique Adrien Le Rouxel, directeur commercial de Qista France, la société créatrice des pièges et de la météo moustiques. "On a des statistiques de capture qui remontent. On va faire une moyenne du parc libournais qui va faire remonter un niveau d'alerte en fonction du niveau de capture. Et on va venir pondérer ça avec les conditions météo qui sont des facteurs essentiels de l'émergence et du développement du moustique", précise Adrien Le Rouxel. Les pièges seront relancés à partir du 9 mai pour une activation de la météo le 20 mai.