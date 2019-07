Gironde : loin du tourisme de masse, le camping de Lugos et ses 35 emplacements

Lugos, France

Sur la longue ligne droite entre Lugos-Gare et Lugos on a vite fait de rater l'entrée du camping. En passant trop vite sur la départementale 110 impossible de voir les caravanes et les tentes. La forêt protège les campeurs des regards et du bruit.

C'est Guy Dumon, 76 ans, qui est le propriétaire et l'unique salarié du Cyprea, établissement de plein-air deux étoiles qu'il a ouvert il y a déjà 40 ans. "J'ai toujours eu envie d'ouvrir un camping. J'ai acheté deux hectares de forêt et délimité 35 emplacements." Ici pas d'animations ni de supérette. Il y a bien une piscine, une table de ping-pong et un terrain de foot, mais c'est tout.

J'ai toujours voulu préserver cette ambiance du camping à l'ancienne. A 23 heures, tout le monde dort. Ici il n'y a pas de bals

- Guy Dumon

Pas un seul mobil-home sur le campement, juste quelques caravanes et seulement quatre euros pour planter sa tente loin de la frénésie du Bassin d'Arcachon. On est à 10 kilomètres du premier commerce et du lac de Sanguinet. Il faut ajouter 20 kilomètres pour l'Océan. Alors oui, c'est loin, mais le camping a ses habitués. "On vient ici depuis 14 ans. Toujours sur le même emplacement. Nos enfants ont appris à faire du vélo ici. C'est très calme" explique Nicole. "Sans doute trop calme pour des ados" se réjouit Daniel.

Guy Dumon voit parfois débarquer de nouveaux campeurs qui fuient la foule du littoral. "Ils arrivent pour une nuit. Ils dorment bien et du coup ils restent 3 ou 4 jours de plus".

A 76 ans et après 40 saisons de camping Guy Dumon commence à fatiguer mais il peut compter sur les campeurs pour lui donner un coup de main. Tous les jours ce sont des habitués qui nettoient les sanitaires et qui prennent les réservations au téléphone.