Gironde : à Martillac, il faut "freiner" l'évolution démographique

L'Insee vient de publier les chiffres de l'évolution démographique en France entre 2009 et 2014. A Martillac, dans le canton de La Brède, 516 nouveaux habitants sont arrivés en sept ans. Une croissance compliquée à gérer pour cette commune devenue semi-urbaine.

Depuis quelques années, des lotissement fleurissent autour du centre-bourg de Martillac. Des habitations familiales sont en construction au bord des routes communales. Située à 20 minutes de Bordeaux, la commune accueille aujourd'hui 2 893 habitants.

Dans le nouveau quartier du Hameau des Sources, les maisons, mitoyennes, se ressemblent. Alain y habite, et comme d'autres de ses voisins il trouve que les services n'évoluent pas assez vite : "Pour faire le plein d'essence par exemple il faut aller à Léognan, sur la rocade ou à La Brède. Ici, il n'y a rien, et avec le nombre d'habitants, ça manque".

Un des lotissements récents de Martillac, le Hameau des Sources. © Radio France - Mélanie Juvé

"Ce serait plus facile qu'il y ait plus de bus pour les jeunes, lâche Janis, qui travaille à la boulangerie du centre-ville. Mais le nombre de commerces, ça va, il ne faut pas que ce soit plus. Sinon autant aller habiter à Bordeaux si on veut de grands magasins."

"Les nouveaux habitants sont mieux lotis que dans notre jeunesse !" — Mélanie, gérante d'un bureau de tabac

Certains Martillacais demandent qu'un distributeur de billets soit installé. Mais pour d'autres comme Mélanie, qui gère le bureau de tabac de la zone industrielle de Lagrange, l'arrivée de nouveaux habitants a déclenché une dynamique économique :"On a quand même une offre très importante de commerces, comparé à ce qu'on a pu connaître. Quand je vois les nombreux arrêts de bus qui se sont développés aussi... les nouveaux habitants sont quand-même mieux lotis que nous dans notre jeunesse !"

La pharmacie et le bureau de tabac de la zone industrielle de Lagrave, qui borde Martillac. © Radio France - Mélanie Juvé

Une classe supplémentaire en maternelle

Le maire Dominique Claverie, veut "maîtriser et freiner" cette croissance démographique "probablement trop forte pour nous". Il réfléchit déjà à des infrastructures associatives et sportives, a crée une classe de plus pour l'école maternelle, et veut faire venir la fibre.

Des maisons en construction dans le lotissement des Aulnes. © Radio France - Mélanie Juvé

"Nous sommes actuellement en révision du Plan Local D'Urbanisme, explique-t-il. Concrètement on a une cinquantaine de nouvelles constructions par an. Et nous devons maîtriser cette évolution pour avoir 25 à 30 constructions maximum dans le futur. Parfois on voudrait augmenter très fort la démographie, mais ce n'est pas le cas chez nous."

Martillac n'est qu'un exemple parmi la communauté de communes de Montesquieu à connaître une augmentation de sa population. Cadeaujac, une ville voisine, a accueilli presque 1200 habitants de plus en cinq ans.