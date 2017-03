Gironde : menacée d'être renvoyée en Albanie en raison de ses liens avec un grand-père... mort en 1982

Drita s'est vue signifier le 14 février une obligation à quitter le territoire, avec sa mère, parce qu'elle aurait des liens avec ses grands-parents en Albanie. Sauf qu'il sont morts et enterrés. Elle vient d'adresser une lettre ouverte au préfet de la Gironde. Elle va aussi saisir la justice.

Incompréhensible, ubuesque et terriblement usant cette situation qui pourrait prêter à sourire, mais qui n'amuse pas du tout Drita, Albanaise de 20 ans, arrivée en France avec ses parents et son petit frère et petite soeur, en 2015, pour rejoindre l'aîné de la fratrie installé en France lui depuis 2012. Elle est priée de retourner en Albanie, parce qu'elle aurait encore des liens avec ses grands-parents... décédés en 1982.

Elle et sa maman expulsée ?

Drita qui a appris le français, qui joue bénévolement régulièrement les traductrices pour des associations et avocats à Bordeaux ne comprend pas. Elle en appelle au préfet de la Gironde, dans une lettre ouverte, largement relayée sur internet. Drita et sa mère ont été destinataires, le 14 février dernier, d'une obligation de quitter le territoire français. Elle qui veut devenir interprète professionnelle et qui veut s'inscrire en Droit à la rentrée, s'est également rapproché d'un avocat pour contester cette situation devant le tribunal administratif.

La préfecture de son côté affirme qu'elles ont 30 jours pour quitter la France. Tout comme l'aîné de la fratrie et son épouse. Le reste de la famille ne dispose pas d'un droit de séjour pérenne sur le territoire.

Drita et sa famille sont hébergés grâce au 115 dans un hôtel de Pessac depuis leur arrivée en 2015.