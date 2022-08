Gironde, Morbihan, Ardèche, Jura : le point sur les incendies en cours ce vendredi

Plusieurs incendies majeurs étaient en cours ce vendredi 12 août, en France. En Gironde toujours, où les pompiers font face à une reprise de l'énorme feu de Landiras, mais aussi dans le Jura, dans le Morbihan ou encore en Ardèche.

Chaque jour, partout sur le territoire, France Bleu est mobilisé pour vous tenir informé de l'évolution de ces feux de forêt. Voici un récapitulatif de la situation.

Gironde

L'incendie dans le sud de la Gironde et le nord des Landes était toujours en cours ce vendredi matin. À 8h30 heures, 7.400 hectares de forêt avaient été ravagés par les flammes. 10.000 personnes sont toujours évacuées à Hostens, Saint-Magne, Belin-Béliet mais aussi Mano ou encore Moustey.

La relative bonne nouvelle de ce début de journée, c'est qu'il n'y a pas eu de progression "significative" dans la nuit de jeudi à vendredi, a assuré le sous-préfet d'Arcachon. Au total, 1.100 pompiers sont mobilisés et 361 pompiers européens sont attendus en renfort, c'est historique.

L'A63 (Bordeaux-Bayonne) a en partie rouvert aux voitures jeudi soir dans les deux sens, sur près de 120 kilomètres, entre Bayonne et l'échangeur n°17 de Liposthey dans les Landes, a annoncé Vinci Autoroutes. La section entre la sortie 17 et l'accès au bassin d'Arcachon restait en revanche totalement fermée, et l'itinéraire de déviation via l'A64, l'A65 et l'A62 était toujours conseillé.

La bataille contre les flammes dans la nuit de jeudi à samedi à Saint-Magne - SDIS 33

Morbihan

Un feu de grande ampleur a pris dans la nuit de jeudi à vendredi en forêt de Brocéliande dans le Morbihan, à Campénéac, près de la frontière avec l'Ille-et-Vilaine. Le feu n'est toujours pas maîtrisé.

Selon un premier bilan des pompiers, 230 hectares ont brulé. Des habitations sont menacées mais aucune n'a été touchée pour le moment, et 150 personnes environ ont été évacuées de leur maison pendant la nuit.

Pour faire face aux flammes, les soldats du feu puisent l'eau d'un étang à proximité. Ils peuvent aussi compter sur le soutien des agriculteurs et de leurs citernes. Les deux avions "Air Tractor" arrivés de Suède jeudi à Vannes interviennent également.

Lozère/Aveyron

L'incendie qui a pris entre la Lozère et l'Aveyron lundi, dans les gorges du Tarn, est fixé depuis jeudi soir, selon la préfecture de l'Aveyron. Le feu a brûlé 730 hectares. Les pompiers restent mobilisés pour des opérations de noyage.

Les quelque 500 personnes évacuées à Rivière-sur-Tarn et Mostuéjouls sont autorisées à rentrer chez elle ce vendredi, précise la préfecture.

Un autoentrepreneur a été mis en examen pour destruction involontaire par incendie et placé sous contrôle judiciaire dans le cadre de l'enquête sur ce départ de feu.

Ardèche

L'incendie qui s'est déclenché mercredi soir à Lagorce en Ardèche a brûlé 320 hectares. Les pompiers qui avaient espoir de fixer ce feu dans la nuit n'y sont pas parvenus. Le feu était toujours actif ce vendredi matin. 250 sapeurs-pompiers venant de toute l'Ardèche et des départements voisins sont mobilisés. 70 engins sont déployés sur place.

Les 600 personnes évacuées jeudi ont pu regagner leur logement ou les campings.

Maine-et-Loire

Débuté lundi, l'incendie principal en Maine-et-Loire, à Baugé-en-Anjou, est fixé, a annoncé la préfecture jeudi. Elle a précisé que 1.400 hectares ont été détruits. Le feu à Beaulieu est également fixé après avoir parcouru 150 hectares. 510 pompiers restent mobilisés sur les deux sites, ils sont en "forte vigilance" en raison des conditions climatiques.

Jura

L'incendie qui touche le secteur de Rupt et de Vescles depuis mardi, aux abords du lac de Vouglans dans le Jura, est toujours actif, indique France Bleu Besançon. 500 hectares de végétation ont brûlé, selon un dernier bilan jeudi soir. L'incendie de Cornod, qui a commencé mercredi, est quant à lui maîtrisé. 160 hectares sont partis en fumée.

Au total, les incendies dans le Jura ont brûlé 660 hectares de végétation. Quelque 120 pompiers restent mobilisés dans le département. Ils ont reçu des renforts de l'Ain, de la Côte d'Or, du Doubs, de la Moselle, de la Saône-et-Loire et de l'Yonne. Les agriculteurs apportent également leur aide. La commune de Cernon, soit 250 personnes, a été évacuée.

Ces incendies sont les plus importants depuis le début de l'été en Franche-Comté.

De nombreux départs de feux

La sécheresse et la chaleur qui touchent la France entraînent de nombreux autres départs de feux partout en France, y compris dans des régions peu habituées à ce genre de phénomène. Fort heureusement, ils sont pour la plupart maîtrisés par les pompiers avant de dégénérer. Pour tout savoir sur ces départs de feux, cliquez ici.