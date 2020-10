Gironde : opération escargot et péage gratuit des forains ce lundi

Comme partout en France ce lundi, les forains ont manifesté à Bordeaux dans la matinée. Environ 150 d'entre eux se sont rassemblés vers 8h30 sur la place des Quinconces, où se tient depuis samedi la foire aux plaisirs. Un événement maintenu, mais avec une jauge de 1 000 personnes, ce qui devrait faire baisser leur chiffre d'affaires de 80%.

Péage gratuit à Virsac

"Dans les allées, il y a 15 000 m². On pourrait rentrer entre 3 800 et 4 000 personnes, en respectant 4m² par personne, argumente Laurent Delaat, participant à la manifestation. A l'inverse, rue Sainte-Catherine, ou dans les Auchan et Leclerc, il n'y a pas de jauge. C'est de la discrimination commerciale !"

Pour protester contre leurs conditions de travail, une cinquantaine de camions ont ensuite pris la direction de l'A10 dans une opération escargot. Au péage de Virsac, ils comptent ensuite organiser une opération "péage gratuit", rejoint par d'autres forains, notamment de Tarbes et Toulouse.

Environ 150 forains se sont rassemblés sur la place des Quinconces à Bordeaux. © Radio France - Yvan Plantey

Des représentants des forains vont être reçus ce lundi à 13 heures au ministère de l'Economie et des Finances, a annoncé Nicolas Lemay, président de la Fédération nationale des Forains de France à franceinfo. Dans un communiqué publié sur sa page Facebook, la fédération réclame notamment "la création d'un fonds de solidarité universel".

Parmi les revendications, se trouve également "la prise en compte de nos difficultés de trésorerie et l'annulation de toutes nos charges pour nous aider à surmonter la crise". Les forains souhaitent avoir accès aux "mêmes aides que les entreprises sédentaires du tourisme ou de l’événementiel", et être pris en compte dans le plan de relance. La Fédération des forains de France demande également le rattachement "de la profession foraine à un ministère dédié. Un statut spécifique doit être établi en vue d'une reconnaissance de la profession".