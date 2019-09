Ouverture générale de la chasse en Gironde ce dimanche 8 septembre

Bordeaux, France

La Fédération départementale des chasseurs de Gironde reste la plus importante de France. "Entre 35 000 et 40 000 chasseurs" précise-t-on à la Fédération. La diminution du prix du permis de chasse national (de 400 à 200 euros) n'a pas significativement fait baisser le nombre de chasseurs prenant leur permis départemental (environ 120 euros) en Gironde, ajoute la Fédération, qui préfère par ailleurs se donner un à deux ans avant d'étudier en détails les conséquences du changement de prix du permis national. Le nombre de chasseurs en Gironde n'est pas encore arrêté pour cette saison car tous les permis ne sont pas délivrés avant l'ouverture générale de la chasse, ce dimanche 8 septembre, à 8 heures. La date de fermeture est elle fixée au 29 février 2020 au soir.

La Fédération se met à la "chasse 2.0"

Pour attirer de nouveaux adhérents, la Fédération des chasseurs de Gironde a établi une stratégie de communication digitale et s'est constituée une communauté sur les réseaux sociaux Instagram (742 abonnés), Facebook (6 963 abonnés) et Twitter (1009 abonnés). "On fait tout pour donner à nos chasseurs envie de chasse (...) on a compris que c'était un peu de la chasse 2.0" explique le directeur de la communication.