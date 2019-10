Gironde : plus de repas bio dans les selfs des collèges

Lège-Cap-Ferret, France

Les collèges de Gironde obtiennent ce label "bio engagé" à condition qu'ils proposent au minimum un repas par semaine entièrement composé de produits bios. Depuis le début de l'année, quatre collèges du département de la Gironde ont déjà été labellisés par le conseil départemental, une dizaine d'autres sont accompagnés par l'association INTERBIO Nouvelle Aquitaine pour l'obtenir. Et surtout, pour changer leurs menus. L'objectif affiché par le conseil départemental est de labelliser les 105 collèges de Gironde. A partir du 16 octobre, le département organisera d'ailleurs cinq ateliers avec des cuisiniers de collèges girondins par exemple pour leur apprendre à cuisiner différemment : sans viande mais avec toujours autant de protéines.

Un label pour valoriser des selfs qui font déjà l'effort du bio

Comme le self du collège Jean Cocteau à Lège-Cap-Ferret qui s'est vu officiellement décerner le label ce jeudi 10 octobre. Une reconnaissance du travail des cantinières qui propose un menu bio de A à Z une fois par semaine depuis six ans. Plus quelques produits bio en plus, les yaourts par exemple, tout au long de la semaine. La qualité du produit, une évidence pour Isabelle et son équipe : la cuisinière a introduit le bio dans ses recettes, au fur et à mesure. Et puisqu'elle prépare plus de 500 repas par jour, elle a du changer ses habitudes. "C'est une gestion financière un peu plus compliquée parce que le bio a un coût donc il faut à la fois être attentive aux achats et attentive aussi au gaspillage alimentaire pour être au plus juste de la quantité nécessaire dans l'assiette pour l'enfant !", explique Isabelle, la cuisinière du collège.

Avec le temps, le réseau de fournisseurs bio s'agrandit et l'adaptation de l'assiette de l'enfant à la quantité dont il a besoin, nous permet d'avoir une qualité 100% bio sans pour autant augmenter le prix du repas ! — Isabelle, cuisinière au collège

Le bio demande donc un peu plus de gestion, un peu plus de travail aussi puisque les produits sont frais. Il faut éplucher les légumes, les couper par exemple : ils ne sont pas fournis sous vide ou en boîte pré-découpés. Mais Isabelle est motivée, elle s'est déjà fixé comme objectif de convertir la moitié de ses plats en bio. Mais elle est un peu freinée dans sa démarche : pour augmenter la quantité de repas bio, elle doit trouver un ou plusieurs producteurs proches de Lège, capables de lui fournir d'assez grandes quantités de nourriture.