Gironde : premier week-end de surveillance des plages du littoral fin avril

Les maîtres nageurs sauveteurs (MNS) civils vont entamer progressivement la surveillance des plages dès le week-end du 29 avril, avant la saison estivale où ils seront encadrés par des CRS pendant deux mois. Une surveillance mieux assurée cet été qui rassure les maires des communes du littoral.

Dès le 29 avril, les MNS civils vont commencer à surveiller les plagistes sur le sable. Une surveillance les week-ends avant la saison estivale, du 6 juillet au 3 septembre, où ils seront accompagnés par des CRS-MNS. Une bonne nouvelle : l’an dernier, pour cause d’Euro de football et d’état d’urgence, leur présence sur les plages avait été réduite à un mois.

En Gironde, 44 CRS-MNS étaient présents en 2016 sur 13 postes de secours, répartis sur 8 communes (Lacanau, Soulac-sur-mer, Grayan, Carcans, Hourtin, Le Porge, Lège-Cap-Ferret et La Teste-de-Buch). Les effectifs devraient être sensiblement les mêmes pour cet été 2017 pour le département.

Dans le détail, sur les trois communes d'Hourtin, Carcans et Lacanau, plus d'une centaine de maîtres nageurs sauveteurs civils surveilleront les plages, et "les effectifs de gendarmerie sont aussi augmentés" explique Laurent Peyrondet, le maire de Lacanau. "On a besoin sur la plage d'avoir une police. De savoir qu'ils seront là pendant deux mois, cela nous rassure" explique-t-il.

Seront-ils armés ? Si l'état d'urgence est reconduit, le 15 juillet 2017, c'est très vraisemblable, mais "ils en ont déjà fait la demande" explique Laurent Peyrondet. "Il vaut mieux prévenir que guérir, si une action est engagée contre nos plages, qu'ils aient la possibilité de nous défendre". À Lacanau, les cinq MNS-CRS déployés sur la plage centrale, du 20 juillet au 29 août, avaient dressé l'an dernier 17 PV d'interpellations et remis 31 personnes aux gendarmes.

Une présence des CRS renforcée, c'est "plus sécurisant"

À La Teste-de-Buch, le conseil municipal doit donner ce mardi son approbation sur les effectifs des MNS civils. Sur les deux mois d'été, six CRS seront présents à la plage du Petit Nice et à la Lagune. Ils seront accompagnés de 35 sauveteurs (22 MNS civils et 13 jeunes du Syndicat à vocation unique (SIVU), créé pour la surveillance des plages et des lacs du littoral Girondin).

L'an dernier le maire de La Teste-de-Buch Jean-jacques Eroles avait dû organiser ses équipes sans les CRS, qui étaient venus "en renfort" pendant un mois. Cette saison s'annonce donc bien plus sereine : "C'est plus sécurisant d'organiser une saison touristique avec surveillance quand on sait exactement ce qu'il va se passer. L'année dernière, nous avions une incertitude à cause de l'Euro de football". Car une unité mobile sera aussi sur les parkings et les plages océanes. "C'est plus rassurant pour la population".