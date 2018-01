Les professionnels du tourisme du département de la Gironde se sont retrouvés ce lundi soir au cinéma Le Français à Bordeaux. A l'occasion de la cérémonie des vœux de Gironde Tourisme et de sa présidente Pascal Got, c'était l'occasion de découvrir le nouveau film de promotion qui pourra être utilisé par les offices de tourisme du département pour attirer des visiteurs. La Gironde est passé en 2017 de la 7ème à la 4ème place en France pour le nombre de nuitées à l'année. Elle a le vent en poupe mais compte bien prolonger cet élan. Les responsables de Gironde Tourisme ont ainsi présenté plusieurs actions à venir : de la promotion dans les salons internationaux comme Berlin à la présence durant un mois à la maison de la Nouvelle-Aquitaine à Paris en passant par le renforcement de la présence de Gironde Tourisme aux entrées du département (aires d'autoroute, bac sur l'estuaire) et par la montée en puissance du bureau d'accueil de tournages de films.

La diversité des paysages et du patrimoine

Le film justement comme support de communication, c'est donc "Toutes les scènes de vos vacances". Quatre minutes pendant lesquelles on suit un jeune couple qui part à la découverte du département, de Blaye à la dune du Pilat, du domaine de Certes à Saint-Emilion. Les images sont belles même si le résultat manque un peu de vie. D'ailleurs, un deuxième film à l'ambiance plus familiale et aux ciels plus bleus est déjà annoncé d'ici l'été.