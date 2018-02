Trois nouvelles tables de la Gironde font leur entrée dans le prestigieux guide rouge 2018 ce lundi. Une étoile pour Julien Lefebvre au Château Cordeillan-Bages, Philippe Etchebest au Quatrième Mur et Tanguy Laviale pour le Garopapilles.

Bordeaux, France

Cette année ils sont donc trois chef girondins à faire leur entrée dans le fameux guide rouge. Trois chefs dont deux Bordelais, du moins d'adoption, obtiennent une étoile.

Bordeaux et Pauillac

Tanguy Laviale (Garopapilles - Bordeaux) est un amoureux de gastronomie et de bon vins. Il a fait ses armes dans les meilleures cuisines parisiennes où il a beaucoup travaillé sur l'alliance entre les plats et les vins, un concept qu'il propose désormais à ses clients de Garopapilles à Bordeaux et qui lui vaut donc aujourd'hui une première étoile.

àToujours Bordeaux, lui on ne le présente plus, Philippe Etchebest est également récompensé d'une étoile au Quatrième Mur. Le juré de Top Chef a ouvert sa brasserie en 2015 avec un défi : proposer une cuisine simple et accessible à tous. Depuis l'an passé Philippe Etchebest propose également une table d'hôte gastronomique, banco, une étoile !

Une étoile également pour Julien Lefebvre derrière les fourneaux du prestigieux Château de Cordeillan-Bages à Pauillac. Le chef normand qui ressuscite en quelque sorte cette table du Médoc qui avait perdu sa distinction au Michelin en 2017 après le départ de son ex-chef Jean-Luc Rocha.

Ci-dessous, la carte des étoilés de Gironde 2018. En bleu clair, une étoile Michelin, en bleu foncé, deux étoiles.

Par ailleurs, trois restaurants girondins conservent leurs deux étoiles (La Grande Maison à Bordeaux, Le Pressoir d'Argent à Bordeaux et La Grand'Vigne aux Sources de Caudalie à Martillac). En revanche deux restaurants sortent du guide (Les belles Perdrix à Saint-Emilion et Claude Darroze à Langon qui perdent leur étoile).