Gironde : un énorme pôle culturel et festif en construction à Saint-Denis-de-Pile

Les travaux du futur pôle culturel et festif "Boma" viennent de démarrer à Saint-Denis-de-Pile. Un grand espace situé sur le site de 4ha du parc de Bômale, pour cette petite ville de 5 500 habitants. Ce vendredi, une visite de chantier a permis d'en savoir plus.

Saint-Denis-de-Pile, France

Il s'appelle Boma. C'est le projet phare de la ville de Saint-Denis-de-Pile. Les travaux de ce futur pôle culturel et festif viennent de démarrer, et une visite de chantier a eu lieu ce vendredi, ouverte aux habitants.

Cet énorme espace multi-services est construit sur le parc de Bômale, connu par les amateurs du festival Musik à pile. "Boma" sera à la fois un nouveau bâtiment sur ce site de 4ha mais aussi la réhabilitation de la chartreuse, qui accueillait le conseil municipal et les cérémonies de mariages.

Un médiathèque multi-services

Le nouveau bâtiment comprendra principalement une médiathèque, dont la livraison est prévue en février 2021. Un espace ouvert sur le parc, qui comprendra également une salle de spectacles et expositions de 130 places, des terrasses, un espace presse et café mais aussi des salles de conférences et d'ateliers. Un "lieu de vie" qui se veut ouvert à tous, en accès gratuit et centré notamment sur le numérique avec un accès à des lunettes et imprimantes 3D par exemple.

La chartreuse située dans le parc est en cours de réhabilitation jusqu'en mai 2020. A terme elle accueillera à nouveau les cérémonies et réceptions de mariages, un antenne de la mairie, une associations mais aussi des salles d'ateliers. Le parc continuera d'accueillir le festival Musik à pile, mais aussi d'autres festivités comme celles du 14 juillet.

Rayonnement dans tout le Libournais

"Nous imaginons une fréquentation sur une 20aine de communes aux alentours de Saint-Denis-de-Pile, espère la maire Fabienne Fonteneau. Ce sera probablement un élément qui convaincra un certain nombre de familles à s'installer ici, dans une commune déjà attractive dans la mesure ou environ 46 % des Dyonisiensvivent ici depuis moins de 10 ans, il y a une renouvellement de la population et de jeunes ménages qui s'y installent."

Coût total du projet : 5,2 millions d'€, subventionnés à hauteur de 79 % par la Drac (Direction Régionale des affaires culturelles), la CAF, le département, l'Etat, la région et la communauté de communes. Le coût pour la ville s'élève à 1,1 million d'€.

Visuel du projet de bâtiment abritant la médiathèque. - Mairie de Saint-Denis-de-Pile