Gironde : un petit village cherche un repreneur pour son emblématique bar-restaurant

Saint-Vivien-de-Monségur, petit village girondin, à la frontière du Lot-et-Garonne à l'Est de la Réole, cherche un repreneur pour son emblématique bar-restaurant. Pour ça, la mairie vient de lancer un appel d'offres suite au départ à la retraite de son ancien gérant. 35 ans qu'il tenait l'établissement où les 400 habitants du village pouvaient se retrouver autour d'un bon verre de vin ou d'un petit plat matin, midi et soir.

C'est donc un vrai coup dur pour la municipalité. Et comme souvent dans ce genre de petit village, trouver un repreneur, ce n'est pas gagné ! Il y a bien sûr ce satané sentiment d'être "délaissé par l'Etat", rappelle l'édile Philippe Moulé. Un sentiment qui n'aide vraiment à attirer de nouveaux habitants. Pourtant, "avec la perte d'un commerce, c'est tout qui s'anéantit donc il faut espérer que ça redémarre très vite", insiste Michel, un habitant. Encore plus quand il s'agit du dernier commerce du village.

Un établissement tout neuf avec un logement à l'étage

Face à cette situation, la mairie a donc décidé de prendre le taureau par les cornes. Elle est en train de rénover les lieux de fond en comble. "Il y aura une partie bar, une autre restaurant avec des cuisines et enfin, une épicerie. On sera sur une surface de 320m² au rez-de-chaussée. Mais on pourra aussi proposer au futur gérant un logement à l'étage avec trois chambres", détaille Philippe Moulé. L'élu veut mettre toutes les chances de son côté en proposant aussi des "loyers modestes."

Il "n'est pas là pour faire de l'argent" mais pour rouvrir un lieu autour duquel il y a une forte attente. Que ce soit des habitants qui se réunissaient chaque vendredi pour une petite soirée ou de la communauté anglaise qui y avait ses habitudes. Pour l'instant, la mairie a eu simplement quelques touches. Les candidats ont jusqu'au 31 mai pour déposer leur dossier. Et Saint-Vivien-de-Monségur espère voir son bar-restaurant rouvrir dans le courant de l'été