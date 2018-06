Sainte-Foy-la-Grande, France

C'est son seul espoir de guérison : aller suivre un traitement de six semaines à Pavie, au sud de Milan en Italie. À 15 ans, Chloé, lycéenne à Sainte-Foy-la-Grande, est atteinte d'un ostéosarcome, un cancer des os. Sa tumeur est inopérable, il lui faut donc subir des rayons très particuliers, l'hadronthérapie, pratiqués dans moins d'une dizaine d'hôpitaux dans le monde, le plus proche étant l'Italie. L'adolescente a été diagnostiquée en décembre 2017, depuis sa vie a basculé.

"J'ai d'abord fait un scanner, après le médecin est venu à la maison pour annoncer à ma maman que j'avais une tumeur. Il a tout de suite pris un rendez-vous pour moi au CHU à Bordeaux, où j'ai fait plein d'examens, dont une biopsie, et quelques jours après, on a appris que la tumeur était cancéreuse", explique l'adolescente. Chloé commence alors les chimiothérapies à Bordeaux, à plus de 70 kilomètres de chez elle. Ce qui l'oblige a arrêter le lycée.

Une prof du lycée à l'origine de la cagnotte en ligne

Devant son absence, ses copains de classe et sa prof principale décident de prendre les choses en main et de lancer la cagnotte en ligne. Un geste qui a beaucoup touché Marina, la mère de l'adolescente : "Je suis contente ça m'a vraiment aidé, je pensais le faire, mais entre la maladie de Chloé et mes autres enfants, je suis complètement débordée. C'est très très difficile ce qui nous arrive."

Ce traitement ça représente la fin de la maladie pour moi" — Chloé, 15 ans

Grâce aux sous de la cagnotte, Chloé doit aller se faire soigner en Italie. Pour cela, il lui faut 4.000 euros : "Ma tumeur est inopérable. La seule solution ce sont les rayons carbone, et c'est une technique très rare." Léna, sa cousine, espère que la solidarité va opérer : "C'est une chaîne humaine pour la vie d'un enfant, c'est hyper important. Cette cagnotte c'est pour permettre à Chloé d'être heureuse et de vivre encore de nombreuses années."

Le lien de la cagnotte en cliquant ici.