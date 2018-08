Ovale citoyen et ses partenaires du Squid et de Bègles

Bègles, France

L'association Ovale Citoyen n'existe que depuis quelques mois mais fait déjà beaucoup de raffut. Créée par des passionnés de rugby, elle s'est donnée pour objectif d'utiliser ce sport et ses valeurs pour aider les jeunes migrants, sdf ou ex détenus à s'intégrer dans la société. Pour Jean-François PUECH, le co président d' Ovale Citoyen le rugby va de paire avec la santé, l'éducation et la formation.

L'objectif est de permettre à ces jeunes de trouver une famille car le rugby est une famille, mais aussi et surtout de se réinsérer dans la société française.

Jean-François PUECH explique les objectifs de l'association Copier

Des partenaires pour remplir une triple mission

Pour mener à bien cette triple mission, l'association et en partenariat avec la fondation Bagatelle, pour la santé, le réseau éducation sans frontière, et des organismes de réinsertion.

Bègles, terre de rugby et de réfugiés

Il ne manquait plus que le terrain, après quelques échec dans l'agglomération bordelaise, l'association a finalement contacté Bègles. Ce qui paraissait n'être qu'un rêve s'est finalement concrétisé. La mairie et l'UBB ont accepté de mettre à disposition le terrain synthétique une fois par semaine.

On a la chance inouïe de profiter du terrain synthétique de l'UBB comme les joueurs professionnels.

Le premier entrainement aura lieu le 20 aout, et ça sera tous les lundis de 20h à 22h30

Reportage Ovale Citoyen Copier