Gironde : une poule pond un œuf géant de 184 grammes, "c'est exceptionnel" dit l'éleveuse bio

Alors que la Dordogne s'enorgueillissait des énormes œufs ramassés par une habitante de Périgueux , la Gironde vient de faire pencher la balance en sa faveur. Près de Libourne, une éleveuse de poules pondeuses en bio a récemment découvert, dans l'un de ses poulaillers, un œuf géant de 184 grammes!

Anne, l'éleveuse de poules pondeuses, avec "l'énorme œuf" dans une main et un plus petit spécimen dans l'autre. © Radio France - Jules Brelaz

Installée sur la commune de Francs, à quelques kilomètres de Saint-Emilion, Anne élève 150 poules pondeuses en agriculture biologique. "Coucou les filles", lance-t-elle à ses gallinacées à chaque fois qu'elle entre dans l'un des poulaillers dressés à l'ombre des chênes et des cerisiers.

"C'est un œuf énorme de 184 grammes ! Quand j'ai vu ça, je me suis dit oulalala ! Qu'est-ce-qu'elles m'ont encore fait... Alors je tiens à préciser que la poule va bien, ça s'est bien passé heureusement." Anne a exposé l'œuf géant sur son stand du marché de Libourne ce dimanche. "Mes clients pensaient que c'était un œuf d'oie tellement il est gros."

Anne ne sait pas quelle est la poule qui a pondu l'énorme œuf. © Radio France - Jules Brelaz

184 grammes, c'est trois fois plus que le poids moyen d'un œuf (entre 50 et 60 g). Alors que France Bleu Périgord se faisait récemment l'écho des gros œufs découverts par Véronique, une habitante de Périgueux, Anne ne peut s'empêcher de fanfaronner : "Oui j'ai vu le fameux record de Dordogne mais malheureusement, je l'ai battu ! Je félicite la dame pour son œuf mais en Gironde, on est plus fort !" La limite avec le Périgord voisin est toutefois très proche de l'exploitation d'Anne, "à 300 mètres d'ici, derrière le bois que l'on voit là-bas !"

Les poules périgourdines ou girondines restent cependant bien loin du record mondial établi par le Guiness Book. Un œuf de 464 grammes pondu aux Etats-Unis. "J'espère que là, mes poules n'iront pas jusque-là parce que je ne suis pas sûr que ça passerait aussi bien..."