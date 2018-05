Le maire de Béziers Robert Ménard a été violemment pris à partie ce samedi à Saint-André-de-Cubzac en Gironde par des militants venus manifester contre sa venue. L'élu a ensuite participé à un débat avec citoyens et élus, notamment sur le rapprochement entre la droite et l'extrême droite.

Saint-André-de-Cubzac, France

Arrivée sous haute-tension pour le maire de Béziers Robert Ménard à Saint-André-de-Cubzac en Gironde ce samedi. Deux manifestations contre sa venue ont eu lieu sur la commune. A son arrivée vers 14h à la salle Dantagnan où il a participé à un débat sur le rapprochement entre la droite et l'extrême droite, il a été violemment bousculé par des manifestants et a chuté par terre. Des jets d'urine ont été également envoyés en direction des participants à la conférence. Le maire de Béziers a indiqué qu'il allait porter plainte à la gendarmerie.

A midi, ce sont plus de cent personnes dont des élus du Parti socialiste de Gironde et de la République en marche qui se sont rassemblés devant la mairie de Saint-André-de-Cubzac pour dénoncer une "banalisation du discours de l'extrême droite". Plus de cinquante personnes ont ensuite manifesté devant la salle Dantagnan à l'appel de Louis Cavaleiro, secrétaire de la section PS de l’estuaire.

Des militants de gauche et extrême gauche ont manifesté contre la venue de Robert Ménard. © Radio France - Mélanie Juvé

Un militant de la France insoumise manifestant contre la venue de Robert Ménard. © Radio France - Mélanie Juvé

Pancarte devant la salle Dantagnan où le maire de Béziers s'est rendu ce samedi. © Radio France - Mélanie Juvé

Prôner l'union des droites

Robert Ménard a participé ensuite à un débat sur un rapprochement entre la droite et l'extrême droite sur invitation de l’association d'opposition municipale "Demain Saint-André". Des membres du collectif girondin "Pour la France – La France unie" rassemblant des personnalités de divers droite, ex Les Républicains, de Debout la France et du Front national étaient présents. Au total ce sont une quarantaine de personnes, dont des citoyens et des élus qui ont participé à des échanges de questions-réponses.