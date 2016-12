Gironde : voici le top 13 des infos qui vous ont fait réagir en 2016

L'histoire d'Yvan jeune trisomique du Barp, l'Euro 2016 et ses supporters... irlandais, Bordeaux fête le vin, la folie Pokemon Go, Emilie Andéol sacrée aux JO... Voici le top 13 des sujets qui vous ont fait le plus réagir cette année sur la page Facebook de France Bleu Gironde et francebleu.fr.

Anecdotique ou dramatique, l'actualité de l'année 2016 vous a amusés, énervés ou émus.

1. Yvan, jeune trisomique, signe un contrat de serveur en CDI

C'est d'abord la belle histoire d'Yvan qui vous a émus cette année : ce jeune de 20 ans atteint de Trisomie 21 signait à l'automne 2016 un contrat en CDI dans un restaurant du Barp dans le Val de l'Eyre. Quasiment une première en Aquitaine. "Bravo pour lui et merci à son employeur", s'est-on alors exclamé en coeur sur notre page Facebook.

2. Courageux !

D'une rive à l'autre, Bordeaux se traverse aussi à la nage ! La 10e édition s'est tenue le 11 juin dernier avec 500 nageurs. Une expérience déroutante, mais courageuse !

3. Drague à l'irlandaise

C'est l'un des moments forts de l'Euro 2016 à Bordeaux, signe de la bonne humeur partagée notamment par les supporters irlandais. Après avoir réussi à faire chanter la police, ces joyeux lurons offrent une sérénade bruyante à une jeune femme dans les rues de la ville. La vidéo sera vue plus de 2 millions de fois.

4. La folie Pokemon Go envahit Bordeaux

C'est LE jeu de l'année 2016 et il a envahi Bordeaux en milieu d'année : pendant l'été, Pokémon GO est partout dans le centre-ville. Les joueurs bordelais sont omniprésents sur les réseaux sociaux. Leurs terrains de jeu préférés ? Les quais, les parcs, et l'hyper-centre où certains Pokémon rares ont visiblement élu domicile.

5. Des radars d'un nouveau genre sur la rocade de Bordeaux

Dimanche 6 novembre, trois radars "nouvelle génération" entrent en fonction sur la rocade extérieure de Bordeaux. Ils pourront être déplacés tout autour du périphérique, pour plus d'efficacité. L'info fait le tour de la toile en Gironde.

6. Les feux d'artifice de Bordeaux fête le vin

Chaque soir de Bordeaux fête le vin (23 au 26 juin), les yeux des visiteurs sont rivés vers le ciel pour suivre les feux d'artifice bleu/blanc/rouge du bordelais David Proteau. Des spectacles grandioses à retrouver en replay sur cette page.

7. Repéré par ses parents en pleine manif

C'est le NouvelObs qui a mis la main sur cette pépite, cachée parmi les commentaires sur le site du journal Sud Ouest. Début mars, un parent a reconnu son fils parmi les lycéens bordelais qui défilaient pour protester contre le projet de loi travail de Myriam El Khomri. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas apprécié...

8. Emilie Andéol au sommet de l'olympe

C'est la grande fierté de cette année pour le sport girondin. Le 13 août, la judoka de Marcheprime Emilie Andéol, jamais citée parmi les favorites, devient championne olympique dans la catégorie des +78 kg, au terme d'une journée compliquée. Une première dans sa catégorie.

9. Des cabanes ostréicoles incendiées à Gujan et La Teste

Début août, c'est la stupeur sur les ports ostréicoles du Bassin d'Arcachon après les deux incendies qui ont détruits huit cabanes à la Teste et à Gujan. De nouvelles cabanes devaient être construites en fin d'année.

10. Les 228 mètres du Viking Star sous le pont Chaban Delmas

Et puis 2016, comme les années précédentes, ce sont ces belles images de paquebots de croisière, arrivant à Bordeaux. Fin avril, c'est le Viking Star, ce bateau de 228 mètres de long, qui fait sa première escale à Bordeaux...

... Quelques semaines avant que le Belem ne s'amarre à son tour dans le port de la Lune.

11. Violée sous les yeux de son compagnon

Mi août, un couple de jeunes auto-stoppeurs nantais accepte de dormir dans la cabine d'un chauffeur routier roumain, à Gradignan. L'individu viole la jeune femme devant son copain et frappe les deux auto-stoppeurs. Le chauffeur sera mis en examen pour viol et violences volontaires.

12. Premiers coups de pelleteuses pour la salle de concert de Floirac

C'est l'un des événements de l'année prochaine en Gironde : la future grande salle de spectacles de Floirac, qui pourra accueillir jusqu'à 11 000 visiteurs, doit ouvrir en fin d'année 2017. Et à voir le nombre de partages sur notre page Facebook au début des travaux, elle est très attendue !

13. Les maîtres-nageurs se blessent en tombant de leur chaise

Un accident du travail pas banal fin juillet sur la plage centrale de Soulac-sur-Mer...

