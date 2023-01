Girondins de Bordeaux - Footballeur roumain "recyclé en mendiant" : le dérapage d'un ex-élu du Médoc

Carton rouge. Un ex-élu de Lesparre-Médoc est accusé de dérapage raciste dans un commentaire publié mardi soir sur Twitter. En réaction à un tweet de France Bleu Gironde annonçant l'arrivée aux Girondins de Bordeaux de l'international espoir roumain Alexi Pitu , l'ancien conseiller municipal d'opposition Michel Boulloud écrit : "Si ça ne marche pas, il pourra se recycler en mendiant professionnel rue Ste-Catherine", à Bordeaux. Face au tollé suscité par ces propos, l'élu à la retraite qui a démissionné en juin 2022 plaide "l'humour" et le "second degré".

Le tweet controversé de Michel Boulloud, ex-conseiller municipal d'opposition de Lesparre-Médoc, à propos du footballeur d'origine roumaine Alexi Pitu. © Radio France

"C'est très clairement pour moi du racisme banalisé"

Journaliste d'origine roumaine travaillant au magazine So Foot, Alexandre Lazar s'est scandalisé sur les réseaux sociaux des propos tenus par l'ancien conseiller municipal de Lesparre-Médoc. "C'est très clairement pour moi du racisme banalisé. Encore une fois, on se sert de la fameuse couverture de l'humour et ça c'est beaucoup trop facile, c'est devenu insupportable ! Stop aux stéréotypes" visant les Roumains.

"Depuis que je suis gamin, raconte, ému, Alexandre Lazar, depuis la cour d'école, j'ai eu droit aux 'voleurs de poules', aux 'voleurs de cuivre', aux 'laveurs de pare-brise', tous les clichés autour de la mendicité et du vol, je les connais par cœur."

Alexandre Lazar souhaite médiatiser la polémique afin de défendre ses compatriotes. "J'ai décidé de faire finalement ce qu'à mon sens l'ambassadeur de Roumanie en France devrait faire en priorité quand ses concitoyens sont victimes d'insultes xénophobes, faites pour les rabaisser, les déshumaniser et attaquer leur culture."

"J'ai fait de l'humour sur un préjugé"

Contacté par France Bleu Gironde, Michel Boulloud se défend de toute xénophobie. " Non ce n'est pas du racisme, c'est un préjugé, peut-être idiot, que j'ai repris comme je le fais quand je suis avec des amis." L'ancien conseiller municipal se dit "surpris que ça prenne autant d'ampleur, c'est une tempête dans un verre d'eau".

"Quand moi je me fais traité de Parisien, j'ameute pas la terre entière. C'est uniquement une blague au deuxième degré. C'est pas fin, je le reconnais, mais en France on se moque des Corses et des Auvergnats par exemple. J'ai jamais dit qu'il pourrait être recyclé en mendiant parce qu'il était roumain." Une ligne de défense battue en brèche par certains internautes.

Après la polémique Grégoire de Fournas, "le Médoc n'a pas besoin de ça"

Maire (divers gauche) de Lesparre-Médoc, Bernard Guiraud dénonce "des propos détestables" de l'ancien conseiller municipal. "Ça ne m'étonne pas du personnage parce qu'il est un peu, j'allais dire, extrémiste", renchérit le maire. Par ailleurs, lorsque Michel Boulloud plaide l'humour, l'élu à la tête de la commune n'y croit pas. "Ce n'est pas quelqu'un qui transpire la plaisanterie. C'est quelqu'un qui est très austère, toujours dans le négatif." Michel Boulloud a appartenu au groupe d'opposition "Autrement la ville" durant deux ans avant de démissionner en 2022 pour des raisons personnelles.

"Je pense que le Médoc n'a pas besoin de ça, affirme Bernard Guiraud, le maire de Lesparre. On a vécu dernièrement les propos d'un député (Grégoire de Fournas accusé de propos racistes à l'Assemblée nationale, ndrl) alors si ça recommence avec un conseiller municipal de Lesparre, je crois que le Médoc n'a pas besoin de ça. On est une terre d'accueil, on l'a prouvé. Tout le monde a le droit de venir travailler chez nous et de bien y vivre. Et on a besoin aussi d'eux. Donc je crois que ces propos sont très déplacés."