Girondins de Bordeaux : le club et les Ultras lancent des cagnottes pour aider le personnel hospitalier

Au tour des Girondins de participer à l'élan de solidarité pour le CHU de Bordeaux. Le club lance ce lundi une opération "Pièces blanches" sous forme d'une cagnotte solidaire. "Un seul but : permettre à nos soignants d’acheter du matériel indispensable afin de remporter la lutte face au Covid-19" déclare le club via un communiqué.

Le club précise avoir échangé avec le directeur du CHU de Bordeaux Yann Bubien, qui leur a fait part "du manque criant de matériel médical." Afin de permettre aux donateurs de bénéficier d'une réduction d'impôts, les Girondins de Bordeaux créent également un fonds de dotation, "Cœur Marine et Blanc", que le club a doté de 15.000 euros à destination du CHU de Bordeaux.

La cagnotte des Ultramarines pour les hôpitaux girondins

Les Ultramarines, principal groupe de supporters des Girondins de Bordeaux, ont eux aussi lancé une cagnotte ce week-end. Celle-ci est destinée non pas au CHU de Bordeaux mais "au personnel hospitalier de Bordeaux Nord, de Blaye, de Libourne, et de Langon." Pour les Ultramarines, il est important de ne pas oublier ces sites qui "ont un rôle extrêmement important, et il nous paraissait opportun de décentraliser notre soutien, amenant notamment la solidarité hors des frontières de la métropole."