Girondins de Bordeaux : un "modèle économique construit sur une présence de l'équipe en Ligue 1"

"Mon cœur de supporter est malheureux", reconnaît ce lundi matin, Christophe Duprat, maire Les Républicains de Saint-Aubin-de-Médoc, après une nouvelle contre-performance des Girondins de Bordeaux, balayés 5-0 à Reims, un concurrent dans la course au maintien. Mais, au-delà de l'aspect sportif, l'élu est inquiet quant au modèle économique qui entoure les Marine et Blanc. Ce modèle "a été construit sur une présence de cette équipe en Ligue 1". Conséquence : la renégociation du contrat avec la société gestionnaire du Matmut Atlantique s'annonce délicate. Mais "la saison n'est pas terminée. On va souhaiter que le club puisse se maintenir en Ligue 1".

Si les Girondins en venaient toutefois à être relégués en Ligue 2, "ça coûterait cher au contribuable", craint Christophe Duprat, car "les recettes ne sont pas du tout les mêmes qu'en Ligue 1. Des choix devront être faits à Bordeaux Métropole".