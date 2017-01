Giulia, premier bébé de l'année 2017 en Dordogne

Le premier bébé périgourdin de 2017 a vu le jour à la maternité de Bergerac. Il s'agit d'une petite fille prénommée Giulia.

L'année 2017 commence bien pour Guenaëlle et Wilfried, deux habitants de Pomport. Dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier ils ont vu naître leur deuxième enfant, une petite fille prénommée Giulia. Ce beau bébé de trois kilos 700 grammes et 48 centimètres a poussé son premier cri à 2h37 du matin. Giulia est ainsi le premier bébé à voir le jour en 2017 en Dordogne.

Un passage à 2017 dans la douleur

A l'aise dans sa gigoteuse., Giulia a passé une bonne partie de la matinée à dormir, à la grande surprise de sa maman . "Elle est toute sage, j'espère que ça va durer !" sourit Guenaëlle. Une maman bien fatiguée par la nuit mouvementée qu'elle a passée et qui n'a pas vraiment eu le temps de fêter le passage à 2017. "A minuit j'ai eu une grosse contraction et je n'ai pas vraiment pensé à fêter la bonne année, j'ai oublié les règles de politesse à ce moment-là !" s'exclame-t-elle.

Une petite sœur déjà très présente

Voilà deux jours que Guenaëlle était hospitalisée. Giulia devait naître le 10 janvier. Pour la soutenir elle a pu compter sur son mari, Wilfried. "A la base on avait une soirée de réveillon. En début de soirée je suis passé pour dire un petit coucou. Je devais cuisiner alors j'ai apporté la dinde et je suis revenu en fin de soirée pour assister madame," confie Wilfried. Quelques heures à peine après sa naissance, Giulia a fait la connaissance d'Elisa, sa grande sœur de cinq ans et demi. Une grande sœur très partageuse puisqu'elle a déjà donné quelques-unes de ses peluches à sa petite sœur. Elle les découvrira à son arrivée à la maison dans quelques jours.

Après Giulia, Louis a pointé le bout de son nez à 7h53 à la maternité de Périgueux ! Il pèse trois kilos 210 grammes et mesure 51 centimètres. Le premier bébé de l'année à Sarlat est né à 10H09. Il s'agit d'une fille prénommée Jenna.