Démolition de la glacière de Lorient : "ça fait un petit quelque chose quand même"

Les travaux de démolition de la Glacière ont commencé à Lorient. Un chantier qui attire les curieux et ravive les souvenirs. Certains auraient souhaité un autre destin pour l'ancien bâtiment frigorifique, lieu emblématique de la vie portuaire de la ville.

"Ca a servi, ça a fait son temps, il faut passer à autre chose". Sans émotion, Joël regarde la grue mécanique arracher les restes du toit de la Glacière, l'imposant bâtiment frigorifique qui trône depuis un siècle sur le port de pêche de Lorient. D'ici au mois d'avril, il ne restera rien de ce lieu emblématique, à l'arrêt depuis 1985. A la place, le syndicat mixte de Keroman qui réunit la Région et l'agglomération lorientaise, veut construire une usine de nettoyage des caisses de poissons ainsi qu'un "tiers-lieu maritime" pour valoriser l'histoire portuaire de la ville.

Un crève-cœur pour René Dupont, ancien salarié du site, lui aussi venu assister à la démolition. "Ca fait un petit quelque chose, on a quand même vécu 32 ans ici. Mon père y travaillait avant, il a commencé à 22 ans, moi à 25, en bas de l'échelle", raconte celui qui a occupé tous les postes de la Glacière. "Broyiste d'abord, ensuite je suis parti dans les chambres froides, je m'occupais des plateformes, puis je suis monté comme conducteur de pont roulant et enfin je suis arrivé, en bas, à la salle des machines".

"Comme une cathédrale à l'envers"

"Ca laisse des traces, on ne va pas dire que ca me fait plaisir", poursuit-il. Comme les membres de l'association Glacière Lorient 1920-2020-2120, l'ancien ouvrier estime que le bâtiment aurait pu avoir une seconde vie : "Je pense qu'il y avait des solutions pour la garder plus longtemps comme monument. En dessous c'est très joli, comme une cathédrale à l'envers mais dans l'eau".

L'association imaginait une réhabilitation sur le modèle de l'atelier des Capucins de Brest ou du Marché aux Poissons du Havre. Trop cher selon le maire et président de Lorient Agglomération, Fabrice Loher : " Nous déconstruisons pour un budget de 850.000 euros, une valorisation aurait nécessité un budget beaucoup + important, 12 à 15 millions d'euros minimum or c'est le projet d'investissement global sur le port".