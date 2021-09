Global Citizen live : un concert événement de 24 heures pour défendre la planète et éliminer la pauvreté

C'est un événement inédit organisé par l'ONG Global Citizen. Plus de 70 artistes à travers le monde vont se relayer pour donner un concert de 24 heures qui sera retransmis dans une centaine de pays. Objectif : sensibiliser au changement climatique, à l'équité en matière de vaccins et à la famine.

Le coup d'envoi du Global Citizen live est donné ce samedi 25 septembre à 17h30 au Champ-de-Mars à Paris. Il s'agit d'un concert live de 24 heures animé par plus de 70 artistes à travers le monde. Plus d'une quinzaine de villes mobilisées pour cet événement inédit organisé par Global Citizen, une ONG dont l'objectif est de mettre fin à l'extrême pauvreté d'ici 2030. Le show est retransmis dans une centaine de pays, à la télévision et sur les réseaux sociaux.

Ce concert mondial géant donné depuis Paris, Lagos, New York, Los Angeles, Rio, Sydney, Séoul, Bombay ou encore Londres s'inscrit dans le cadre de la campagne mondiale de l'ONG, un Plan de relance pour le monde, "consacré à enrayer la COVID-19, éradiquer la crise alimentaire, assurer la reprise scolaire pour tous, protéger la planète et promouvoir l'équité". Il s'agit donc de pousser les citoyens à agir mais aussi les dirigeants à s'engager davantage pour faire avancer ces sujets.

Elton John sur scène à Paris

Le Global Citizen live commence donc à Paris ce samedi avec une apparition-évènement : Elton John sur scène. Il a maintenu sa présence avant d'être opéré d'une hanche, ce qui entraînera un nouveau report de sa tournée mondiale d'adieu. "Je ne veux pas laisser tomber une organisation caritative", explique l'interprète de "I'm Still Standing" dans un communiqué. "Il s'agit de cinq chansons, c'est un travail physique très différent de celui qui consiste à jouer pendant près de trois heures chaque soir en tournée et à voyager de nuit de pays en pays. Après cela, je subirai l'intervention chirurgicale qui me permettra de reprendre la tournée en janvier 2022 à la Nouvelle-Orléans".

À Paris, Elton John va partager la scène avec d'autres stars : Ed Sheeran, les Black Eyed Peas, Christine and the Queens, Angélique Kidjo, H.E.R ou encore Måneskin. Les vainqueurs de l'Eurovision, initialement programmés à Londres, ont posté des images de leur répétition, avec la Dame de Fer en arrière plan de la scène. Annoncé au départ, DJ Snake n'est plus à l'affiche.

Près de 20.000 spectateurs sont attendus à Paris sur le Champ-de-Mars pour ce concert gratuit dont tous les billets ont été distribués. Pour en obtenir, il fallait s'inscrire sur le site de Global Citizen et soutenir l'action de l'ONG en signant des pétitions ou en partageant des messages sur les réseaux sociaux destinés à faire pression sur les grands de ce monde. Les thèmes ciblés sont "le changement climatique, l'équité en matière de vaccins et la famine", selon les organisateurs.

Comme le Live Aid en 1985

À l'image du Live Aid, ce show caritatif donné en 1985 depuis plusieurs villes du monde à l'initiative alors de Bob Geldof pour lutter contre la famine en Éthiopie (et auquel participait déjà Elton John), des shows sont programmés dans d'autres mégalopoles.

À New York, à Central Park, il y aura aussi Coldplay, Jennifer Lopez, Billie Eilish, Lizzo, Meek Mill, Shawn Mendes, Alessia Cara, Burna Boy, Cyndi Lauper, Jon Batiste, Camila Cabello, Lang Lang, Lorde... Du côté des carrés VIP, le Prince Harry et Meghan sont annoncés à Central Park.

Le Greek Theatre de Los Angeles accueillera également Adam Lambert, Demi Lovato ou encore ONEREPUBLIC. Des performances TV seront aussi diffusées, telles celles d'Andrea Bocelli depuis la Toscane ou BTS depuis Séoul.

À Lagos au Nigeria se produiront Femi Kuti, Davido, Tiwa Savage, Made Kuti... Il y aura aussi sur scène Andrea Bocelli (depuis la Toscane), BTS (depuis Séoul), Metallica (depuis Louisville aux États‑Unis), Green Day et Stevie Wonder (depuis Los Angeles), Ricky Martin (depuis Las Vegas), Kylie Minogue et Måneskin (depuis Londres).

La voix des peuples indigènes du Brésil s'exprimera aussi via différents représentants depuis la forêt amazonienne.

Les prestations seront visibles sur Apple Music, Apple TV App, YouTube, Twitter, ainsi que via différents diffuseurs (TF1/TMC en France, TV Azteca au Mexique, la BBC au Royaume-Uni, ABC, ABC News Live, iHeartRadio, Hulu, The Roku Channel, FX et Time aux États-Unis, etc.).