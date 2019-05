Glyphosate : 150 plaintes pour mise en danger de la vie d'autrui déposées au tribunal d’Annecy

Haute-Savoie, France

"C’est la suite logique de notre action." Un épais dossier comportant plus de 70 plaintes dans les mains, Michel Rupp file vers l’entrée du palais de justice d’Annecy. Ce vendredi, les "pisseurs volontaires" de Haute-Savoie sont venus porter plainte pour mise en danger de la vie d’autrui, tromperie aggravée, atteinte à l'environnement et à la biodiversité. "Après avoir organisé les prélèvements chez les volontaires et fait pratiquer les analyses, on va maintenant jusqu’au bout du mouvement."

Le dépôt de plainte est important (...) il va obliger les pouvoirs publics à réagir." - Michel Rupp, membre de l'association "Campagne Glyphosate 74"

Ce vendredi, les "pisseurs volontaires" de Haute-Savoie ont déposé 150 pliantes au tribunal d’Annecy. La présence de glyphosate a été détectée dans leurs urines. © Radio France - Richard Vivion

Plainte collective

Au total, près de 150 plaintes ont été déposées (en groupe ou individuellement) au tribunal d’Annecy. L’ensemble des Haut-Savoyards qui, ces derniers mois, ont été testés dans le cadre de la campagne "J'ai du glyphosate dans les urines" ont été déclarés positifs. Les plaintes individuelles portées devant le tribunal d’Annecy seront ensuite regroupées avec celles déposées partout en France et transmises au pôle santé du palais de justice de Paris.

Pour moi le glyphosate est l'iceberg pour tout ce qui est produits chimiques." - Brigitte, Haut-Savoyarde de Fillinges ayant pratiqué les analyses