"Godot, ça a été notre exutoire en prison" : des détenus jouent du Samuel Beckett au Festival d'Avignon

Du théâtre en prison, et de la prison à la scène : des détenus ont joué du Samuel Beckett, en marge du festival d'Avignon. Ce lundi 24 juillet, la pièce du courant absurde En attendant Godot, mise en scène par Enzo Verdet, a été jouée deux fois au gymnase du Lycée Mistral. Parmi les cinq comédiens, trois détenus, sortis le temps d'une journée du centre pénitentiaire du Pontet : le fruit d'un an de travail.

Un projet d'un an, sur la base du volontariat

Ce projet "théâtre en prison" se fait sur la base volontariat. Depuis octobre 2022, à raison de deux séances par semaine et trois semaines intensives, les détenus préparent cette pièce avec Enzo Verdet. Cinq détenus ont participé à ce projet, mais deux ont été libérés entre temps. Les trois autres ont donc joué cette pièce, écrite en 1948 par Samuel Beckett.

Estragon et Vladimir, le duo de choc - Alexandre Quentin (Festival d'Avignon)

En attendant Godot, c'est l'histoire de deux vagabonds au bord d'une route. Il y attendent un certain Godot, dont ils espèrent l'amélioration de leur situation, mais Godot ne vient pas. "S'il y a une leçon de vie à retenir de cette pièce, c'est bien de ne pas attendre après quelqu'un qui n'arrive jamais. On l'attend pour manger et être heureux, et au final il ne vient pas. Ne compte que sur toi même !" explique Bouabdallah, qui joue Estragon.

"C'est devenu un exutoire, tout au long de l'année", selon un détenu

En prison, lors des ateliers, ils ont aussi lu des textes pour comprendre le courant de l'absurde au théâtre. "Ca nous a plu, ca nous a donné matière à réfléchir. On croit que le sport est une des matières principales en détention. C'est vrai, c'est une valeur fondamentale, mais tout comme l'aspect culturel, et c'est ce que l'on montre", explique Bilal, détenu, qui incarne Vladimir. Pour lui, En attendant Godot, "est devenu, tout au long de l'année, un exutoire. On a une marge de progression, dans la compréhension de la pièce."

La pièce a été jouée deux fois au gymnase du Lycée Mistral - Alexandre Quentin (Festival d'Avignon)

Cela apporte aux détenus, mais aussi au metteur en scène. "C'est un moment très fort", explique Enzo Verdet qui les a suivis de la prison à la scène pendant un an, après la représentation, "puisqu'on a pas arrêté de leur raconter ce que ca sera de jouer devant un public, avec les lumières." Il joue aussi dans la pièce, puisque deux détenus qui étaient dans le projet ont été libérés entre temps : "le fait de travailler avec des détenus, c'est devenu ma principale raison de faire du théâtre. Parce qu'on sort de notre bulle de théâtreux, on est confronté au concret, on les amène vers quelque chose qu'ils ne connaissaient pas, et c'est nécessaire."

L'atelier théâtre au centre de détention du Pontet existe depuis 2015. Il y a eu des représentations au Festival en 2017, 2018, et 2019. En 2022, ils avaient préparé la pièce Oedipe, qu'ils n'avaient pu jouer qu'au centre de détention, sans sortir, à cause du Covid.

Il y a eu une première représentation d'En Attendant Godot, à la prison. Puis, deux ce lundi au Festival d'Avignon, devant une liste de personnes sélectionnées. L'année prochaine, la pièce sera peut-être ouvert au grand public avec une billetterie !