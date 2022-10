Le Goethe-Institut de Toulouse menacé par les restrictions budgétaires en Allemagne

Depuis 60 ans, le Goethe Institut dispense des cours et des certifications à Toulouse. Un maillon important pour l'amitié franco-allemande dans la ville d'Airbus. Mais l'institut pourrait fermer ses portes à cause de coupes dans la budget de la culture en Allemagne.

Warum ? Pourquoi en allemand ? Les usagers du Goethe Institut, l’institut allemand de Toulouse, se posent beaucoup de questions depuis la mi-juillet. A ce moment, ils ont appris la fermeture de pôle linguistique de ce Goethe-Institut. Un coup dur pour les 150 élèves et sept professeurs qui animaient ces cours et qui ont donc perdu leurs emplois alors que le Goethe-Institut fête cette année ses 60 ans de présence à Toulouse.

Bâtiments en vente ?

Et surtout, les usagers estiment que c’est l’institut entier qui est menacé notamment parce que la direction envisage de vendre les locaux situés tout près de la place Saint-Pierre (rue Isaure). Une décision politique puisqu’elle est liée à un vote du parlement allemand qui a décidé de restrictions budgétaires dans le domaine de la culture, permettant une augmentation de plus de 100 milliards d´euros du budget de l'armement fédéral.

Et pourtant, les cours au Goethe-Linguistique étaient rentables, avec notamment une hausse de 30% des inscriptions ces derniers selon les salariés assure Xavier Labourdique, un des salariés du Goethe-Institut.

Xavier Labourdique, un des salariés du Goethe-Institut Copier

Un collectif composé notamment d’élèves a décidé de lancer une pétition sur la plateforme en ligne change.org. Plus de 3000 signatures ont été réunies pour le moment. En quelques jours, plus d’un millier de signataires ont apporté leurs soutiens afin de "sauver le département linguistique". Et Julie, qui prend des cours depuis 2020 n'admet pas cette décision, tombée sans explication, et qui est incohérente par rapport aux besoins de la ville, notamment avec la présence d'Airbus.

Julie prend des cours depuis deux ans au Goethe institut. Copier

Courriers aux politiques français et allemands

Une manifestation est prévue le 8 octobre. Les salariés ont aussi écrit de nombreux courriers aux politiques français et allemand pour tenter de renverser la décision. Le dernier en date a été envoyé à Brigitte Macron. En France seuls, les instituts de Nancy, Lyon et Paris vont continuer de donner des cours. Le Goethe-Institut est l’ambassadeur de la langue allemande dans le monde avec une proposition de cours et examen dans plus de 90 pays.