Golden Globe Race : la compagne du favori Jean-Luc Van Den Heede s'apprête à le retrouver après 7 mois en mer

Les Sables-d'Olonne, France

204 jours en mer autour du monde. Et encore, il reste une semaine, plus ou moins, avant la ligne d'arrivée aux Sables-d'Olonne, en Vendée pour Jean-Luc Van Den Heede, le skipper sablais de 73 ans actuellement en tête de la Golden Globe Race, un tour à la voile en solitaire.

Je suis sûr qu'il y a plein de femmes qui m'envient ces 7 mois de liberté !"

En sept mois, il n'a pu parler qu'une fois au téléphone avec sa compagne, Odile Lange, qui vit entre Nantes et les Sables-d'Olonne : "On est habitués à ne pas se voir pendant longtemps. Je l'ai toujours connu comme ça, à partir pour de longues régates. L'important c'est de savoir que c'est pour une durée limitée. Après, moi j'ai ma vie, mon travail et mes copains, je ne m'ennuie pas !", rigole-t-elle.

Je suis sa position, qui évolue toutes les 4 heures. Depuis 6 mois, c'est comme une pendule qui cadence un peu ma vie"

Odile Lange avec un magazine de 1990, date où Jean-Luc Van Den Heede (à droite sur la couverture) s'est classé 3e du Vendée Globe. © Radio France - Marc Bertrand

Un coup de fil en sept mois

Inquiète ? Pas vraiment : "Si quelque chose arrivait et qu'il était en danger, je serais prévenue par la direction de la course". Pourtant, le couple ne peut même pas se parler au téléphone. Course "à l'ancienne" (et à la dure), la Golden Globe Race se fait avec seulement un téléphone satellite "qui sert en cas d'urgence et pour les vacations hebdomadaires avec la direction de la course", dit Odile Lange. Mais le skipper utilise aussi une radio avec laquelle il contacte les radios amateur tout au long de son parcours, afin qu'elles transmettent des messages à sa compagne.

Il demande ce que je fais les week-ends, des petites nouvelles du quotidien qui lui font penser à autre chose que le bateau"

Une fois, une seule, elle a eu Jean-Luc Van Den Heede au téléphone. "Il venait de coucher son mât, qui était endommagé, et il pensait abandonner", explique-t-elle. Un coup de fil interdit qui a valu des points de pénalité au skipper dans la course. Mais lui a donné du baume au cœur ? "Pas vraiment ! Ce fut bref, il était pas très causant. Il m'a dit qu'il ne risquait rien, mais que le bateau risquait de démâter". Le skipper est reparti. Il est même en passe, à 73 ans, de remporter la course. Dans quel état sera-t-il à l'arrivée ? Sa compagne en tout cas n'est pas du tout inquiète : "Il aura peut-être un peu le mal de terre, mais je l'ai vu rentrer d'un tour du monde après 122 jours, il était comme s'il était parti la veille !".