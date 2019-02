Golden Globe Race : le Néerlandais Mark Slats, deuxième de la course, est arrivé aux Sables-d'Olonne

Les Sables-d'Olonne, France

Il arrive en "brillant second". Mark Slats est arrivé jeudi soir peu avant minuit aux Sables-d'Olonne, en seconde place de la Golden Globe Race, après 214 jours et 12 heures de course. C'est presque trois jours de plus que le vainqueur, le Sablais Jean-Luc Van den Heede, ce qui reste très peu à l'échelle d'un tour du monde. Et il y avait du monde sur les pontons pour l'accueillir malgré l'heure tardive.