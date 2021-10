Goldorak sort en BD : cet univers était "ma belle enfance", se souvient un Sarthois passionné

Un petit musée personnel. Jérôme Lehoux a dédié une pièce entière de sa maison du Mans à sa collection de figurines, livres, et autres goodies à l'effigie de Goldorak et des personnages de dessins animés des années 1980 - 1990. Ce passionné, qui a entamé ses recherches voici six ans seulement, a rassemblé tous ces objets dans trois vitrines et autant d'étagères. Par exemple : "toutes les navettes et les vaisseaux, des figurines, des autocollants, des verres, des disques avec les génériques des dessins animés, des porte-clés, des jeux de société". Son coup de cœur va sans hésiter à "Actarus, version poupée", pour une raison affective. "_Je l'ai eue étant enfant et j'ai réussi à la retrouve_r", raconte Jérôme Lehoux.

Des heures passées sur Internet pur enrichir sa collection

Le Sarthois de 50 ans reconnait se faire parfois dévorer par le géant de l'espace. Le collectionneur raconte passer beaucoup de temps à dénicher la pièce qui lui manque ou qui lui fait plaisir. "_Après le travail, je jette un œil sur Internet. Je regarde ce qu'il y a à vendre, ce dont certaines personnes veulent se sépare_r", explique Jérôme Lehoux. "Certains ignorent la valeur de ces objets", ajoute-t-il. Ainsi, une figurine achetée 10 ou 40 euros peut aujourd'hui en valoir 150 ou plus.

"Dans la cour de récré, je jouais à Goldorak!"

Sa collection est relativement récente. Mais Jérôme Lehoux est tombé dans l'univers de Goldorak quand il était petit. Le Manceau se remémore les heures passées devant l'émission de télé Récré A2 qui diffusait le dessin animé. Pour lui, Goldorak, au début des années 80, a mis un coup de vieux à toutes les autres séries pour enfants. "On se coltinait du Casimir ou du Maya l'abeille!", sourit-il. "Dès que Goldorak est apparu sur l'écran, on s'est pris une claque! En France, on ne connaissait pas les mangas japonais". Le Sarthois constate que toute une génération a été marquée par cet univers. "Dans la cour de récré, on jouait à Goldorak. On voulait battre tout le monde. Fulguropoing! Laseroflash", se souvient-il. "C'était ma belle enfance!"

Présentation de la BD Goldorak ce dimanche au Mans

La BD "Godorak", sortie le 15 octobre 2021 est présentée ce dimanche 17 octobre à l'Abbaye de l'Epau à Yvré-l'Evêque, près du Mans, en présence de ses auteurs. Manifestation gratuite dans le cadre de la 21ème rencontre "La BD à l'Epau", à partir de 14h. Entrée gratuite.