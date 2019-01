Golf de Tosse (Landes) : on en est où ?

Toujours contesté par plusieurs associations ou collectifs citoyens, le projet du golf de Tosse "avance" selon Xavier Fortinon, le président du conseil départemental. Plusieurs avis ont été rendus sur les questions environnementales du projet et il y a toujours des interrogations.

Tosse, France

Xavier Fortinon, le président du conseil départemental a évoqué le projet du golf de Tosse lors de ses vœux pour 2019. Il a annoncé "vouloir associer" les Landais à la décision finale sur ce projet. Aujourd'hui, il annonce qu'il souhaite le faire sous la forme d'un " jury citoyen". On ne sait pas encore sous quelle forme, ni quels habitants sont concernés par ce "jury". Le golf de Tosse, on en parle depuis 2014, un investissement à hauteur de 270 millions d'euros, de la part d'investisseurs privés pour un "pôle touristique, résidentiel et golfique" sur 245 hectares.

Sur les lieux du futur golf, ce sont principalement des terrains agricoles ou naturels. Après de nombreuses phases de concertations, les contours du projet ont été soumis aux autorités environnementales. Plusieurs avis ont émergé, le premier, celui du Conseil National de la Protection de la Nature, le 23 novembre dernier. Il a rendu un avis "défavorable" au projet de golf à Tosse. Il demande "de réelles mesures sur les pertes et les gains de la biodiversité du projet". Un avis seulement"consultatif" selon le président du conseil départemental.

Le 10 janvier dernier, un autre avis est rendu, sur la phase résidentielle et touristique du projet. La commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ( CDPENAF ) est favorable à l'étude du projet de golf de Tosse.

L'Autorité Environnementale demande des précisions au département

L'Autorité Environnementale, qui doit pointer du doigt les éventuels problèmes environnementaux, a rendu un avis le 16 janvier dernier et a donné plusieurs recommandations sur ce projet . Les principales sont :

- L’explicitation des principales raisons, en particulier environnementales, des choix effectués, notamment pour ce qui concerne la localisation, le dimensionnement et les principales caractéristiques des parties golfique et urbaine, et pour la relocalisation d’une des exploitations agricoles

- Des précisions à apporter sur les modalités de gestion des circulations et de la fréquentation du golf et d’accès aux ressources, eau, énergie et leur gestion pour la partie urbaine du projet

- La démonstration de la faisabilité et l’analyse des impacts environnementaux d’une irrigation principalement basée sur la réutilisation des eaux usées de la station d’épuration de Soustons et la réévaluation des volumes d’eau nécessaires pour l’ensemble du projet, en y intégrant l’ensemble des besoins des agriculteurs relocalisés et les besoins complémentaires en cas de fonctionnement limité par l’approvisionnement de la station d’épuration de Soustons

-La prise en compte du changement climatique, par l’évaluation de l’évolution du stockage et des émissions de CO2 et le cas échéant la définition de mesures de compensation appropriées, mais aussi de la disponibilité de la ressource en eau, liées au projet

- Les impacts du projet sur la qualité des eaux souterraines et superficielles et l’éventuel impact indirect sur les milieux alimentés par le Sparben

- La consolidation des besoins de compensation (forestière et environnementale) et l’adaptation en conséquence des mesures de compensation, notamment sur la base d’une caractérisation de l’état initial du site du parc d’Abesse et d’une méthode et d’un suivi précis permettant de garantir l’absence de perte nette de biodiversité

- Le développement significatif du volet paysager.

Pour lancer l'enquête publique, il faut que toutes ces questions sur l'environnement soient clairs mais pour l'instant, le département doit revoir sa copie.

Le golf de Tosse en attente des investisseurs privés

Les investisseurs privés qui vont financer et exploiter le golf de Tosse sont encore inconnus. L'appel à candidatures devait se terminer le 18 janvier mais il a été repoussé. On ne connait pas les raisons de ce report. Un élément qui paraît louche selon Didier Touzis, porte-parole de "Noutous", un collectif citoyen : " Ce que chacun sait en coulisse, c'est que ce projet est mort".

Xavier Fortinon, lui, se veut rassurant et espère, si toutes les autorisations arrivent à temps, finaliser le projet pour la fin de l'année 2019. Mais ça, c'est s'il n'y a pas de recours.