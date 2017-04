Golf de Tosse : "pas question d'abandonner ce projet"

Le projet de golf à Tosse continue : une nouvelle phase vient d'être lancée, pour poursuivre les procédures administratives en vue d'obtenir les autorisations réglementaires, et pour débuter la troisième phase du dialogue territorial.

Xavier Fortinon, successeur d'Henri Emmanuelli à la tête du Conseil départemental des Landes, est formel : le projet de golf à Tosse va aller au bout, ou en tout cas, aussi loin que les collectivités pourront le porter. Un investissement à 230 millions d'euros pour un "pôle touristique, résidentiel et golfique" sur 245 hectares.

Les réunions publiques lancées dans le cadre de ce projet ont parfois été houleuses, des associations continuent de se mobiliser contre sa réalisation, mais le Conseil départemental et la communauté de communes Maremne-Adour-Côte-Sud tiennent bon. Pour preuve, le comité consultatif organisé ce lundi à l'Hôtel du département, avait pour but de faire le point sur l'avancement du projet et de lancer la troisième phase du dialogue territorial sur le projet.

Un projet enrichi et amendé par les Landais

Les deux premières phases de dialogue territorial se sont achevées en juin dernier. Le bilan d'étape a été présenté en septembre dernier, par le Syndicat mixte Landes Océanes (SMLO), organe qui émane du Conseil départemental et de la communauté de communes Maremne-Adour-Côte-Sud (MACS), et chargé de chapeauter le projet. Deux mille Landais ont donc pu s'exprimer et leurs propositions ont fait évoluer certains aspects du projet. Des préoccupations environnementales pour beaucoup, comme l'irrigation du golf : la limitation de la consommation d'eau est donc renforcée. L'origine locale des matériaux de construction sera privilégiée. Le projet est également enrichi d'une place centrale pour accueillir un marché, d'équipements sportifs autres que ceux dédiés au golf. Et puis la liaison avec le bourg de Tosse sera améliorée, pour les piétons et les automobilistes. Le compte-rendu complet est à retrouver ici.

Mais dans les grandes lignes, le projet reste inchangé : 240 hectares, 500 logements sociaux et en accession libre, un hôtel et une résidence de tourisme 4*, trois parcours de golf, deux 18 trous et un 9 trous. Un projet qui reste soumis à deux impondérables : aller au bout de toutes les procédures administratives, c'est en cours, et bien sûr, trouver des aménageurs et des investisseurs pour ce projet à 230 millions d'euros.

Les Landais sont maintenant appelés à s'exprimer dans le cadre du troisième dialogue territorial, via le site internet dédié, au cours de trois ateliers thématiques (réservés aux acteurs du tourisme, du golf et de l'agriculture), au cours d'un atelier urbain ouvert, lui, au public, et à continuer à s'informer via une exposition pédagogique sur le projet qui se tiendra, à partir de juin, à la mairie de Tosse, à l'Hôtel du Département à Mont-de-Marsan, et au siège de MACS, à Saint-Vincent-de-Tyrosse.

Rendre ce projet possible

Le SMLO s'attelle désormais aux procédures administratives : les autorisations environnementales, la constructibilité, le défrichement, etc... et la création de la fameuse ZAC annoncée pour l'automne. Cette zone d'aménagement concertée, qui doit permettre de tenir la promesse du Département des Landes : ce golf ne doit pas coûter un euro aux contribuables landais... Au final, les investissements publics mis en oeuvre actuellement pour les avant-projets sont sensés être compensés par la vente du foncier aux futurs investisseurs.

Ce n'est qu'après toutes ces démarches que sera lancée la recherche active d'aménageurs et d'investisseurs pour une désignation, au plus tôt, au premier semestre 2018. En fait, le SMLO porte les démarches administratives dans l'idée de remettre le dossier clé en main au groupe désigné, un groupe formé d'aménageurs, d'exploitants de structures hôtelières, touristiques et golfiques et des investisseurs. Ce groupe devra présenter un dossier de réalisation de la ZAC, dossier qui sera soumis à approbation courant 2018.

Les opposants restent mobilisés

Dans le camp des opposants, seule l'association Les Amis de la terre était représentée lors de ce comité consultatif. Elle a pointé du doigt le manque d'études sur l'impact du projet sur le sol et dénoncé un projet "sur du tourisme de niche" et "déconnecté de la réalité du quotidien des Landais". Les autres associations dénoncent toujours un dialogue qui n'a pas eu lieu, une parodie de concertation et continuent à boycotter ce comité consultatif.