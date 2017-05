Gonesse : le sport pour mettre du lien entre jeunes et policiers

A Gonesse (Val-d'Oise), dans la salle Jacques Brel, l'association Prox'Aventure organisait, mercredi, une journée de rencontre autour d'activités sportives pour rapprocher les jeunes et la police.

Laser game, escalade, foot, initiation aux gestes de premiers secours et même essayages de gilets de sécurité : l'association Prox'Aventure avait mis en place des ateliers pour favoriser les rencontres entre les jeunes et les policiers dans la salle Jacques Brel à Gonesse (Val-d'Oise). L'association a été créée par un ancien membre de la police. Elle permet de rapprocher la jeunesse et les forces de l'ordre. Malgré la pluie, ils étaient près de 300 élèves de 5eme et de 4eme sur le site. Certains ont été plus tentés par l'escalade, d'autres par le laser game.

mur d'escalade © Radio France - Coline Ziegler

Des policiers bénévoles étaient aussi là pour expliquer leur métier aux collégiens. Dans les stands, les jeunes pouvaient poser des questions et discuter avec eux. Frédéric, brigadier de police, faisait essayer les gilets de sécurité. Pour lui, ces initiatives permettent de renouer le dialogue avec les jeunes.

En mettant nos équipements, les collégiens se mettent à notre place

"Une fois sur le site, ils sont curieux de faire les activités, explique Frédéric. Même s'ils n'ont pas une image positive de la police, ils sont bien content d'être venus".

Essayage de gilets de sécurité © Radio France - Coline Ziegler

L'affaire Théo au centre des discutions

Berkan, collégien a quant à lui essayé la tenue complète, le casque et le "bouclier" pour se protéger des coups. Il est venu car le collège lui a "imposé cette sortie", mais finalement il est content d'être là. Cela lui permet de poser des questions et de parler de son ressenti avec les policiers. Il pose des questions sur les dérapages de la police, notamment suite à l'affaire Théo, qui ont beaucoup marqué les jeunes. Il interroge aussi les policiers sur leur métier. "Ça va dans les deux sens, explique Berkan. Si les délinquants ne respectent pas la police, c'est normal que ça puisse déraper. C'est pas un métier facile. Mais je ne m'imagine pas être policier quand même".

laser game © Radio France - Coline Ziegler

Une bonne journée pour répondre aux questions

Quentin, co-organisateur de l'association Prox'Aventure est natif de Gonesse dans le Val-d'Oise. "J'étais à leur place il y a quelques années, donc j'arrive à savoir ce que les jeunes attendent et les questions qu'ils se posent". Pour lui, cette initiative est une façon de réconcilier la jeunesse et la police. C'est aussi une manière de répondre et de briser les "tabous" sur les forces de l'ordre. "On essaie de faire au mieux pour répondre aux questions posées. Même si le beau temps n'est pas de la partie, on a fait du mieux qu'on a pu".