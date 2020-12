Goodbye confinement, hello couvre-feu !

Le déconfinement, c'est maintenant ! Conformément au calendrier du gouvernement, la France se déconfine, mais on est loin d'un retour à la normale. On fait le point avec le directeur de cabinet du préfet de Côte-d'Or, notamment sur cette période de couvre-feu qui s'ouvre jusqu'à nouvel ordre.

Elle est loin, très loin la joie ressentie au matin du premier déconfinement au mois de mai dernier. Car si ce 15 décembre nous offre en effet quelques libertés en plus en journée, de nouvelles mesures entrent en vigueur parmi lesquelles un couvre-feu particulièrement contraignant, entre 20h et 6h du matin.

Fin de l'attestation... en journée

La nouvelle attestation pour se déplacer entre ces horaires est disponible, en attendant Danyl Afsoud le directeur de cabinet du préfet de Côte-d'Or nous explique quelles sont les dérogations possibles à ce couvre-feu :

"Il y a huit exceptions : les déplacements professionnels, pour consultation de soins, pour motif familial impérieux, pour venir en aide aux handicapés, pour répondre à des convocations judiciaires et administratives, pour participer à des missions d'intérêt général, ceux qui sont également motivés par des transits ferroviaires et aériens. Et puis enfin des déplacements brefs pour les besoins des animaux de compagnie dans un rayon d'un kilomètre."

à lire aussi Téléchargez la nouvelle attestation de déplacement pendant le couvre-feu

Une exception à ce couvre-feu : le soir de Noël. Les autres soirs, des contrôles de police et de gendarmerie seront déployés et même renforcés d'après Danyl Afsoud, qui pointe l'objectif commun d'éviter une troisième vague. "Nos concitoyens ont déployé des efforts importants depuis le début de al crise sanitaire, mais comme on le sait les fêtes de fin d'années sont propices à un certain relâchement."

Déplacements contraints

S'agissant des déplacements en train ou en avion, il y aura une tolérance sur les horaires, le billet faisant foi si c'est au-delà de 20h ou avant 6h. En voiture, c'est plus compliqué, concède Danyl Afsoud, et là aussi il prône la tolérance : "les aléas de la circulation sont tels qu'une famille qui a prévu d'arriver à 20h en Côte-d'Or pourrait finalement y arriver un peu plus tard en raison des embouteillages, donc les forces de l'ordre ont des consignes de discernement. Néanmoins, si des abus objectifs sont constatés, des verbalisations seront réalisées."

Le couvre-feu, on l'avait déjà testé en Côte-d'Or avant le reconfinement. Il s'agit d'une mesure efficace pour casser les chaînes de contamination, d'après la préfecture. "On le sait, le soir, les comportements sont un peu plus libres, le respect des gestes barrières plus limités. La population est donc libre de ses mouvements la journée, en revanche le maintien à domicile est préconisé pour éviter une dispersion épidémique. Le couvre-feu du mois d'octobre avait été plutôt bien respecté par les Côte-d'Oriens, par exemple du 30 octobre au 13 décembre, mille verbalisations ont été réalisées seulement."

Livraison oui, click & collect non

Autre question pour cette nouvelle phase de l'épidémie : aura-t-on la possibilité de se déplacer après 20h pour aller chercher un repas commandé en ligne ? La réponse est non : "la livraison sera possible, en revanche le click & collect ne le sera pas, ça ne fait pas partie des motifs dérogatoires de déplacement. "

Enfin, à ceux qui s'interrogent sur la vente de vin chaud ou de pintes de bières sur la voie publique les jours de marché, Danyl Afsoud est très clair : "Pour les produits alimentaires et les boissons non alcoolisées, tant qu'il n'y a pas d'attroupement de plus de six personnes, il n'y a pas de problème. En revanche la consommation d'alcool est interdite sur tout le territoire du département, et donc s'agissant du vin chaud comme de l'ensemble des boissons alcoolisées, leur consommation est interdite."