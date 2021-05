A 69 ans, Marie réalise son rêve au Zoo de Thoiry : s'approcher des gorilles

Tout commence par l'écriture d'un message envoyé sur le site "Rêves de Seniors." A ce moment-là, Marie ne s'imagine pas un instant que sa demande pourra être concrétisée. Quand elle est contactée par l'entreprise, elle n'y croit pas. Rencontrer, s'approcher, toucher des gorilles, l'Yvelinoise, y pense depuis des années. « J’ai toujours eu un lien spécifique avec les gorilles… Chaque fois que j’en vois, bien sûr c’est à la télévision, ils me touchent infiniment, chevrote-elle. Il y a quelque chose qui se passe au niveau de leur regard qui m’émeut. » Un sentiment qu'elle ne peut expliquer.

Un rendez-vous longtemps désiré

A 14 heures, la retraitée, découvre l’enclos d’un animal qu’elle rêvait d’observer. Accompagnée de deux soigneurs, elle va pouvoir vivre une expérience inédite : participer aux séances de training médical, une sorte de dressage où les gorilles apprennent à donner certaines parties de leur corps pour pouvoir les soigner sans procéder à une anesthésie. Pour les gorilles, c’est un jeu, pour Marie, un rendez-vous longtemps désiré. « Quand je regarde leurs visages, leurs yeux, ça m’impressionne », confie-t-elle.

A la fin de chaque exercice, ils ont une friandise. Se sentant de plus en plus proche de ces primates, Marie pose la récompense dans leur bouche, à travers une grille. Et quand on lui demande si elle n'a pas peur de se retrouver seule avec eux, Marie n'hésite pas : « ce ne sont pas des animaux dangereux, ils n’attaquent pas l’homme si on les respecte. » Pouvoir être face à eux et les toucher, était le rêve de cette retraitée. Un moment qu'elle appréhendait quand même un petit peu. "Je me sentais fébrile", marmonne-t-elle.

Ici, quatre gorilles mâles des plaines de l’Ouest se côtoient, Wazungu, Ayo, Yeba et Tanbo. A l’origine, Marie souhaitait rejoindre le parc national des Virunga en République Démocratique du Congo en tant que bénévole. Une envie qui n'a pas pu se concrétiser en raison de son âge. "J'ai pu réaliser mon rêve, j'ai pu les approcher et ça, c'est important", sourit-elle.

Il n’y a pas d’âge pour rêver !

Anne, Maïté, Tina, Bernard, Jean-Pierre ont réalisé leur rêve. Rencontrer Thomas Pesquet, s'entretenir avec Michel Drucker, sauter en parachute, pour Marie il s’agissait donc de s’approcher des gorilles. Ces personnes âgées ont deux points en commun, elles ont plus de 60 ans et elles ont toutes déposé un vœu sur le site "Rêves de Seniors."

Depuis un an et demi, la société Silver Alliance, spécialisée dans l’aide aux personnes âgées, réalise les rêves des aînés. Des rêves jamais réalisés par manque de temps, de courage ou d’argent. Avec un objectif : changer le regard que porte la société sur les personnes âgées.

Benjamin Zimmer, le dirigeant de l'entreprise, se bat depuis des années contre l’âgisme, c’est-à-dire contre toutes les formes de discrimination fondées sur l’âge. "Parce qu’on a 60 ans, on a plus le droit d’avoir de relations amoureuses, donne comme exemple le patron. Ce n’est pas vrai et on veut montrer l’inverse." Des rêves exaucés gratuitement pour les bénéficiaires pour leur plus grand bonheur.