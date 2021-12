Gorron : des colis de Noël pour remplacer le repas des anciens annulé

À Gorron , le repas des anciens, prévu en début des années doit de nouveau être annulé à cause de la pandémie du Coronavirus. C'était le cas déjà l'année dernière. La mairie a pris la décision de ne pas prendre le risque de réunir près de 200 personnes âgées dans la même salle. Pour compenser, ils ont donc décidé de distribuer des colis de Noël à tous les habitants de plus de 75 ans de la commune.

Poiré, chocolat et terrine de chevreuil

Colis dans la main, cette opération réjouit Roger. "On pense un peu aux personnes âgées, c'est très bien, rit ce Gorronnais de 76 ans. Et en plu,s on fête Noël, et pour moi Noël, c'est une grande fête." Dans le sac distribué, une bouteille de Poiré, des chocolats et une terrine de Chevreuil. De quoi ravir sa voisine Simone. Mais pour elle, cela ne remplace pas la convivialité du repas des anciens. "C'est pas mal, explique t-elle. Mais si on avait le repas, ce serait encore mieux ! On s'y amuse, on danse, on chante avec Monsieur le maire. Mais avec le covid là, on ne peut pas." Au total, 370 colis seront distribués par une douzaine de bénévoles.

"Ça fait chaud au coeur de les rencontrer à nouveau"

Le cadeau est un peu vu comme un lot de consolation, mais pour la commune, c'est aussi un moyen de faire le tour des habitants, et de vérifier que tout le monde va bien. "On discute un peu avec les personnes, raconte Béatrice Cotteau, adjointe au maire à la solidarité. C'est vrai que moi, en tant que Gorronaise depuis 40 ans, je vois des personnes que je ne vois jamais, puisque ces gens là sont en général chez eux, ne bougent pas trop. Ça fait chaud au coeur de les rencontrer à nouveau. Surtout cette année, je trouve qu'il y a cette solitude et quand on arrive on sent que ça leur donne chaud au coeur." Et si les habitants ne sont pas chez eux lors de la distribution, les bénévoles laissent un mot dans la boite aux lettres, demandant aux personnes de venir chercher leur cadeau à la mairie.