Gorron : la boutique de bonbons anglais a fermé

gorron

A l'intérieur de l'échoppe, on ne trouvait ni malabars, ni berlingots, ni fraises Tagada. Non ! Il n'y avait que des bonbons anglais : des sherbet fruits, des dairy buttermint, des wine gums, de la réglisse du village de Portefract. Que des spécialités d'outre-manche, la plupart totalement inconnues chez nous et c'est Kaye Smith qui avait eu l'idée d'ouvrir ce magasin à Gorron en janvier 2017. Cette délicieuse Anglaise avait décidé de s'installer en Mayenne, avec son mari, après avoir tenu des chambres d'hôte dans les Deux-Sèvres. Hélas, le commerce n'a pas fonctionné et a périclité. Le magasin est aujourd'hui fermé et est à vendre.