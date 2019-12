À Gourette, le parking souterrain et la plateforme du Valentin peuvent rester ouverts, à condition de respecter certaines recommandations d'ici le 15 février. La commission de sécurité a donné un avis favorable ce lundi.

Gourette : avis favorable de la commission de sécurité pour l'esplanade et le parking du Valentin

L'esplanade du Valentin à Gourette qui ne peut supporter plus de 400 kilos au mètre carré

C'était une question de premier ordre à Gourette depuis l'ouverture des pistes : le cœur de la station allait-il pouvoir accueillir du public tout au long de la saison ? La question de la sécurité de la plateforme du Valentin et du parking souterrain, touchés par le vieillissement et qui doivent supporter le poids de la neige, divise depuis de longues semaines les différentes parties du dossier de réunion en réunion. Un dénouement – au moins temporaire – se profile avec l'avis favorable rendu par la commission de sécurité dépêchée sur place qui permet à l'esplanade et aux parkings de rester ouverts.

Une première date butoir le 15 janvier

L'avis favorable de la commission de sécurité est soumis à conditions : l'étaiement (pose d'éléments de consolidation) de la totalité du parking souterrain, le déneigement de la plateforme du Valentin, la pose de capteurs et la surveillance accrue du lieu. Ces travaux à la charge de la copropriété doivent être validés pour le 15 janvier au plus tard, et effectifs à la date butoir du 15 février. "Le président de la commission a clairement dit que la menace de fermeture était sérieuse si l'audit n'avait pas été rendu dans les temps" se félicite Thierry Loustaunau du syndic Alter Immo qui représente les copropriétaires. Ce syndic a fait réaliser son propre audit par le cabinet Apave, quand dans le même temps l'expert mandaté par le Département des Pyrénées-Atlantiques (350 places publiques du parking sont de son ressort) a encaissé un acompte, mais n'a pas rendu ses conclusions dans les délais.

Du côté de la mairie des Eaux-Bonnes, c'est le soulagement : "Sans ça, c'est le cœur de Gourette qui n'est pas actif" souffle le maire Stéphane Courtié. Il sait néanmoins que ce n'est qu'une solution temporaire : "On ne peut pas laisser des étaiements en place en permanence, cela a un coût". En février, la commission de sécurité se réunira à nouveau pour traiter l'avenir à plus long terme de la plateforme du Valentin.