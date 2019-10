Gourette : de nouvelles inquiétudes sur la solidité de la plateforme du Valentin

La menace d'une fermeture du parking public et privé et de la plateforme a été évoquée en assemblée générale de la copropriété du parking, le 28 septembre dernier. La décision pourrait être prise dans l'attente des résultats d'une nouvelle expertise.

Pau, France

Gourette sans le parking du Valentin ce serait une catastrophe. Il y a quelques 800 places dans la partie privée et 240 dans le parc public et on pourrait bien revivre ce qui s'est passé à l'hiver 2008. A l'époque, 213 places étaient resté fermées jusqu'au mois de février. La commission de sécurité avait conclu à la non conformité incendie. Il avait fallu poser vingt-six détecteurs de fumée pour que la préfecture autorise la réouverture. De son côté, le conseil général avait investi un million 300 000 euros pour son secteur.

Depuis 2006 on sait que la structure se dégrade très vite, mais rien n'a été fait

Le problème c'est qu'un énorme ensemble immobilier qui compte 735 appartements, et la fameuse esplanade du Valentin reposent sur la structure du parking. En 2006, le département avait demandé une expertise au bureau Véritas qui avait constaté une corrosion de l'acier, une "carbonatation"des bétons (les bétons s'abîment et leurs armatures se retrouvent à nu) et une perte de performance des poutres secondaires.

L'esplanade du Valentin, l'endroit le plus fréquenté de Gourette © Radio France - Marie line Napias

Rien n'a été fait parce qu'il y a débat sur qui doit payer les travaux de réhabilitation : les copropriétaires ou le département ? Pour l'ancien syndic, mandaté, puis révoqué par le tribunal de grande instance de Pau en juin dernier, c'est clairement le département qui est propriétaire de la plate forme et de la structure qui la supporte. Une vente conclue en 1999, et qui préciserait que la structure en béton armé de la dalle, y compris les poutres principales et secondaires supportant le plancher, font partie du lot. Le risque est que la dalle s'effondre en raison de surcharges répétées, et notamment à cause de la neige et des vibrations des engins de déneigement. Dessous il y a un niveau du parking privé. Le département est aussi propriétaire du parking public du rez-de-chaussée. On imagine l'effet château de cartes en cas d'effondrement de la place du Valentin.

Faudra-t-il fermer l'esplanade du Valentin et le parking ?

Lors de l'assemblée générale du 28 septembre dernier. Le conseil départemental était représenté par son avocat qui a envisagé la possibilité de fermer le parking et la plate forme en attendant les résultats d'une nouvelle expertise. Alors une nouvelle fois qui doit payer? le contribuable ou les propriétaires? l'avocat a évoqué un coût de 150 000 euros pour l'expertise. Plus on attend plus ça coûtera cher et plus le risque augmentera. Comme en 2008, c'est sans doute la préfecture qui aura le dernier mot, il faudra que la sécurité passe avant tout.