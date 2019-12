Gourette : ouverture de la saison avec ou sans parking souterrain ?

Pau, France

Le parking qui soutient l'esplanade propose 800 places de stationnement privées qui appartiennent aux propriétaires des immeubles qui entourent l'esplanade du Valentin ; et 350 places publiques qui appartiennent au département des Pyrénées-Atlantiques. Depuis de nombreuses années le bâtiment se dégrade suite à un manque d'entretien, et aussi à cause de malfaçons sur certains travaux. Le 18 décembre 2018 la sous-commission départementale pour les ERP (établissements qui reçoivent du public) a demandé un audit global portant notamment sur la solidité de l'ouvrage. On imagine les conséquences d'un incendie ou d'un effondrement avec l'affluence en pleine saison.

La commission de sécurité doit se prononcer le vendredi 13 décembre

Ironie du sort, c'est le jour même du coup d'envoi définitif de la saison que cette commission devrait se prononcer sur l'ouverture ou pas du parking. La commission devait avoir reçu au plus tard le 29 novembre 2019 l'audit demandé en décembre 2018. Le département a confié cette mission à un expert qui a encaissé un acompte, mais n'a pas rendu ses conclusions dans les délais, il avait déjà informé l'avocat du département le 28 août dernier que "la production d'un rapport sommaire intermédiaire pour mi-novembre ne pourra pas être garantie". En revanche, le syndic Alter Immo qui représente les copropriétaires, a bien fourni son propre audit réalisé par le cabinet Apave. Lundi après-midi, les membres de la commission ont eu une réunion avec l'ingénieur béton du syndic. Sur la base du rapport d'audit d'Alter Immo, la sous-commission départementale ERP (établissement recevant du public), sous l'autorité du sous-préfet d'Oloron, émettra donc un avis sur la continuité de l'ouverture ou non de l'établissement soit le 13 décembre prochain, soit le 16 décembre, après une visite sur place, mais il semblerait que la décision soit rendue dès le 13 décembre. Tant pis pour le département et l'acompte versé à l'expert.



Le département est déjà prêt pour faire face à une éventuelle fermeture de tout ou partie du parking

L'audit d'Alter Immo préconiserait une période d'observation du bâtiment de douze mois et des travaux. Mais pas de fermeture globale immédiate. Du côté du département, il est dit que s'il y avait fermeture du parking souterrain, des espaces de stationnement au bas de la station, desservis par des navettes bus, seraient mis en place, pour ne pas pénaliser l'activité économique de Gourette. Que l'avis final soit favorable ou défavorable, c'est le maire des Eaux-Bonnes, Stéphane Courtié qui aura le dernier mot.

La résidence le Portillo n'ouvrira pas encore cet hiver

Des nouvelles d'un autre "serpent de mer" bien connu à Gourette. Le bâtiment derrière la maison de la station est désormais terminé extérieurement, du moins la façade. Mais il reste des travaux à l'intérieur. Il est désormais question d'une ouverture complète cet été.