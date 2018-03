130 chefs de la région Nouvelle-Aquitaine se préparent pour participer à l'opération Goût de France/Good France la semaine prochaine le jeudi 21 mars. A l'initiative du ministère des Affaires étrangères, ce sont au total 3 000 chefs qui vont réaliser "le plus grand dîner du monde" soit dans leur restaurant en France, soit dans les ambassades et dans des restaurants partout dans le monde. Il s'agit de donner un coup de projecteur sur la cuisine française. C'est la 4ème édition, elle a été présentée hier à Bordeaux car c'est la Nouvelle-Aquitaine, ses chefs et ses produits qui sont mis à l'honneur cette année.

Un Baba au rhum avec du Pineau des Charentes

Certains chefs comme le Bordelais Julien Cruège en Moldavie ou le périgourdin Maxime Lebrun du Grand Bleu à Sarlat au Mali vont se rendre à l'étranger pour faire déguster leurs menus. D'autres chefs vont rester en France mais proposer des menus exceptionnels. "Je suis un jeune chef, explique Thibaud Piroux du restaurant Les Orangeries à Lussac-les-Châteaux près de Poitiers. J'ai d'abord envie de valoriser ma région, mon département la Vienne, le faire mieux connaître aux habitants près de chez nous et ensuite on verra pour partir à l'étranger". Thibaud Piroux proposera un menu avec de l'agneau du Poitou, de la truite locale et un baba au rhum revisité avec du Pineau des Charentes.

L'aventure en Moldavie

Le Bordelais Julien Cruège, le chef du restaurant Julien Cruège à Bordeaux, va donc s'envoler pour la Moldavie pour faire découvrir sa cuisine. Pour lui, il s'agit d'une opération de promotion de la cuisine française, mais pas seulement. "C'est un peu l'aventure, raconte Julien Cruège. C'est un pays que je ne connais pas. Je vais travailler avec un chef local, on va aller au marché et on verra ce que l'on trouvera pour faire un menu typiquement français. Je suis allé deux années de suite en Algérie, j'en ai gardé de très bons souvenirs, des amis. J'ai aussi découvert de nouveaux produits qui ont influencé ma cuisine et la carte de mon restaurant".

Julien Cruège : "La cuisine, c'est avant tout un partage" Copier

A domicile ou dans les 150 pays concernés, ce 21 mars sera la fête de la cuisine française. Et les chefs ont bien compris aujourd'hui que les opérations de promotion sont importantes. Il n'est plus question de se contenter de l'image traditionnelle de la cuisine française. "Tous les chefs étrangers viennent à un moment en France pour se former, précise Michel Durrieu, le directeur du Comité régional du tourisme de Nouvelle-Aquitaine. Il fallait juste remettre un peu de force et de dynamisme à notre gastronomie pour montrer au monde entier que nous restons en bonne position". Il s'agit aussi de donner envie aux étrangers de venir visiter la France et la Nouvelle-Aquitaine. Un touriste sur trois visitant la France affirme que la gastronomie a fait partie des éléments déterminants de son voyage.