VIDÉO - Goûter solidaire à Bayonne

Ils vivent sans toit depuis des années, d'autres sont en hébergement d'urgence, ils se rencontrent depuis 3 jours pour un "Goûter solidaire" sur le parvis de la cathédrale de Bayonne. Des après-midis organisées par l'équipe mobile de soins psychologiques de l'Hôpital de Bayonne.

Les passants regardent intrigués les chapiteaux dressés sur le parvis de la cathédrale de Bayonne. Des hommes et des femmes boivent un café et cuisinent des crèpes.Ils discutent, jouent de la musique. C'est la 9ème édition du "Goûter solidaire" imaginé par l'équipe mobile de soins psychologiques de l'Hôpital de Bayonne. Les bénévoles de toutes les associations comme La Table du Soir , Atherbea ou le Secours Catholique se relaient durant 3 jours pour accueillir ceux qui vivent dans la rue, ceux qui ont trouvé refuge dans des hébergements d'urgence ou ceux, qui ont connu un jour, un "accident de la vie" et se retrouvent sans rien, ni famille.

Un moment de gaieté et de rencontres

La rue, c'est la survie

Lise, 31ans entourée de ses 2 chiens qui ne la quittent jamais. Lise a connu 10 ans de galère dans la rue. Elle a aujourd'hui un appartement à la "Maison de Gilles", l'hôtel social de Biarritz.

Lise avec ses 2 compagnons connaît, enfin, la sécurité d'avoir un toit © Radio France - Nathalie Bagdassarian

Lise, 10ans de galère dans la rue Copier

A Bayonne, le Point Accueil Jour a fermé en juin dernier pour insalubrité. Depuis, aucun lieu de remplacement n'existe. Les 1300 personnes qui avaient l'habitude de s'y retrouver pour une douche, un café, des conseils se retrouvent encore plus démunis. Ils devront attendre encore plusieurs semaines, le temps que les travaux finissent dans un nouveau local prés de la gare de Bayonne.

La Table du soir cherche des bénévoles

L' association reprendra la distribution de repas chauds le 13 novembre au soir. Les bénévoles enfilent leur tablier pour se mettre derrière les fourneaux tout l'hiver. Pour aider à financer la saison, plus de 8 000 repas servis, la 2ème édition de " la Course du Partage " aura lieu le 26 novembre.