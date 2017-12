Même en cette période de fêtes de fin d’année, les bénévoles n’oublient pas les migrants qui dorment sous le pont de Vintimille. Italiens et Azuréens ont servi plus de 200 goûters ce mardi 26 décembre.

Vintimille

Les bénévoles investis auprès des migrants ne relâchent pas leur action pendant les fêtes de fin d’année. Une quinzaine d’Italiens et d’Azuréens se sont retrouvés ce mardi 26 décembre pour organiser un goûter solidaire pour les dizaines de jeunes migrants Soudanais, Erythréens et Ethiopiens qui dorment sous le pont de Vintimille dans des tentes de fortune.

Près de 200 migrants sont venus au goûter solidaire

Grâce à un appel aux dons relayé sur les réseaux sociaux, des kilos de beignets, brioches, bananes, clémentines, et de boissons ont été récoltés côté italien et côté niçois. Les denrées ont été installées sur des tables de camping avec des nappes sous le pont près du fleuve. Plus de 200 migrants ont fait la queue pour venir chercher de quoi se restaurer.